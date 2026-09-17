Siegener Autohandel im Blick
Wie steht es um die Standorte nach Wahl-Insolvenz?
Aktuell befindet sich die Autohandelsgruppe Wahl aus Siegen Sanierungsverfahren in Eigenverantwortung. Auch die Autohäuser in Be
Aktuell befindet sich die Autohandelsgruppe Wahl aus Siegen Sanierungsverfahren in Eigenverantwortung. Auch die Autohäuser in Betzdorf oder Montabaur sind betroffen.
Daniel-D. Pirker

Wie geht es nun weiter? Was passiert mit den Standorten vor Ort, etwa in Betzdorf oder Koblenz? Viele Kunden der Autohandelsgruppe Wahl aus Siegen beschäftigten diese Fragen. Unsere Zeitung bat bei der Sanierungskanzlei um Antworten. 

Lesezeit 1 Minute
Die Autohandelsgruppe Wahl aus Siegen befindet sich in einem Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Es geht auch um die Autohäuser in Betzdorf, Montabaur oder Koblenz. Wie soll die künftige Ausrichtung aussehen? Wie steht es um Kundenrechte? Das fragte unsere Zeitung der beauftragten Sanierungskanzlei Schultze und Braun.
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