In einer immer älter werdenden Gesellschaft ist das Thema Pflege eines, das mit der Zeit eher größer als kleiner wird. In der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain stellt man sich auf die kommenden Herausforderungen bereits jetzt ein.
Lesezeit 3 Minuten
Wie weiterleben im Alter? Für immer mehr Menschen in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain wird das zu einer wichtigen Frage. Denn unsere Gesellschaft wird stetig älter. Und das ist auch den Verantwortlichen in den Rathäusern in Gebhardshain und Betzdorf bewusst.