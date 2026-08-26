Straßenverkehr in Betzdorf
Wie stark ist die Wilhelmstraße wirklich belastet?
Die Wilhelmstraße als Durchfahrtsstraße in Betzdorf hat besonders viel Verkehr. Wie viel errechnet der LBM regelmäßig. Die neuen
Die Wilhelmstraße als Durchfahrtsstraße in Betzdorf hat besonders viel Verkehr. Wie viel errechnet der LBM regelmäßig. Die neuen Zahlen sollen in wenigen Wochen veröffentlicht werden.
Thomas Leurs

Wie stark ist die Wilhelmstraße tatsächlich belastet? Alte Verkehrszahlen zeigen, dass das Aufkommen zuletzt nicht kontinuierlich gestiegen ist. Doch wie sieht es heute aus? Neue Zahlen der Straßenverkehrszählung 2025 könnten bald eine Antwort geben.

Lesezeit 1 Minute
Die Wilhelmstraße in Betzdorf gehört zu den meist befahrenen Straßen der Stadt. Ist sie doch nicht nur eine wichtige Durchfahrtsstraße nach Siegen und Altenkirchen. Auch die Ansiedlung vieler Supermärkte mit einem entsprechend großen Parkplatzangebot sorgt für großes Verkehrsaufkommen.
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