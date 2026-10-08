Wie wird sich das Leben auf dem Land entwickeln? Dies ist eine Frage, der sich eine Studie widmet, die das Zukunftspotenzial aller 400 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland vergleicht. Wie schneidet der Kreis Altenkirchen ab?
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Weniger Einwohner, mehr Herausforderungen: Bis 2045 wird die Bevölkerung im AK-Land voraussichtlich um 4,2 Prozent zurückgehen. Der demografische Wandel verändert damit nicht nur die Einwohnerzahl, sondern stellt auch Kommunen, Wirtschaft und Infrastruktur vor neue Aufgaben.