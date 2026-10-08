Ländlicher Raum im Wandel
Wie sieht es im Kreis Altenkirchen im Jahr 2045 aus?
Wohin führt der Weg im Kreis Altenkirchen? Die Bevölkerungsprognose für das Jahr 2045 fällt nicht positiv aus.
Wohin führt der Weg im Kreis Altenkirchen? Die Bevölkerungsprognose für das Jahr 2045 fällt nicht positiv aus.
picture alliance/dpa/Matthias Hiekel

Wie wird sich das Leben auf dem Land entwickeln? Dies ist eine Frage, der sich eine Studie widmet, die das Zukunftspotenzial aller 400 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland vergleicht. Wie schneidet der Kreis Altenkirchen ab?

Lesezeit 2 Minuten
Weniger Einwohner, mehr Herausforderungen: Bis 2045 wird die Bevölkerung im AK-Land voraussichtlich um 4,2 Prozent zurückgehen. Der demografische Wandel verändert damit nicht nur die Einwohnerzahl, sondern stellt auch Kommunen, Wirtschaft und Infrastruktur vor neue Aufgaben.
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