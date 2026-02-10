Leerstand in der Innenstadt
Wie sieht der Einzelhandel in Altenkirchen künftig aus?
Citymanagerin Anna Laux in der Fußgängerzone von Altenkirchen.
Annika Stock

Citymanagerin Anna Laux und Stadtchef Ralf Lindenpütz beobachten seit Eröffnung des neuen Fachmarktzentrums in Altenkirchen Veränderungen bei den Besucherströmen und eine höhere Frequenz von externen Gästen. Sie geben nun Einblick zur aktuellen Lage.

Lesezeit 3 Minuten
Leer stehende Geschäfte prägen momentan viele Ortskerne. Das liegt zum einen an der Konkurrenz durch den Online-Handel, aber auch die mehrjährige Corona-Pandemie hat den Shoppingmeilen nicht gutgetan. Dass sich das Stadtbild und der Einzelhandel verändern, ist auch in der Kreisstadt Altenkirchen erkennbar.

Kreis Altenkirchen

