Nur noch wenige Wochen, dann wird zwischen Siegen und Siegburg/Bonn für sieben Monate kein Zug mehr fahren. Ab dem 13. Dezember ist die Siegstrecke gesperrt. Die Deutsche Bahn setzt Ersatzbusse ein und bietet einen digitalen Infoabend an.
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Es wird für viele Menschen im AK-Land eine Herausforderung: Ab dem 13. Dezember wird die Siegstrecke zwischen Siegen und Siegburg/Bonn für den Bahnverkehr komplett gesperrt. Grund sind umfassende Sanierungen an den Gleisen, Brücken und Bahnhöfen. Für diese Zeit sollen Ersatzfahrten mit Bussen die Menschen an ihr Ziel bringen.