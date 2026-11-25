Ab 13. Dezember keine Züge Wie sich Sperrung der Siegstrecke aufs AK-Land auswirkt Thomas Leurs 25.11.2026, 18:00 Uhr

i Die Siegstrecke wird für sieben Monate gesperrt. Thomas Leurs

Nur noch wenige Wochen, dann wird zwischen Siegen und Siegburg/Bonn für sieben Monate kein Zug mehr fahren. Ab dem 13. Dezember ist die Siegstrecke gesperrt. Die Deutsche Bahn setzt Ersatzbusse ein und bietet einen digitalen Infoabend an.

Es wird für viele Menschen im AK-Land eine Herausforderung: Ab dem 13. Dezember wird die Siegstrecke zwischen Siegen und Siegburg/Bonn für den Bahnverkehr komplett gesperrt. Grund sind umfassende Sanierungen an den Gleisen, Brücken und Bahnhöfen. Für diese Zeit sollen Ersatzfahrten mit Bussen die Menschen an ihr Ziel bringen.







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