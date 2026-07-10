Die Möbelbranche leidet unter enormen Herausforderungen. Kann Wohnorama, der Retter der Betzdorfer Pagnia-Gruppe, im Kampf gegen Amazon, Home24 und Co. bestehen? Ein Vergleich offenbart: Es besteht Grund zur Hoffnung.
Lesezeit 2 Minuten
Die Rettung der Pagnia-Standorte durch den bayerischen Investor Wohnorama ist vollzogen. Alle vier Pagnia- und Pack-zu-Möbelhäuser werden weiterbetrieben. Damit wächst die Anzahl der Wohnorama-Standorte deutlich an. Waren es zuvor mit den Häusern in Gaimersheim, Neumarkt, Pleinfeld, Rosenheim und Bernau fünf, sind es nun neun.