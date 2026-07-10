Betzdorfer Familienunternehmen
Wie sich Pagnia-Retter von Home24 und Amazon abhebt
Die Wohnorama Möbel Kuch GmbH aus Bayern hat die Pagnia-Gruppe zum 1. Juli übernommen.
Die Wohnorama Möbel Kuch GmbH aus Bayern hat die Pagnia-Gruppe zum 1. Juli übernommen.
Daniel-D. Pirker

Die Möbelbranche leidet unter enormen Herausforderungen. Kann Wohnorama, der Retter der Betzdorfer Pagnia-Gruppe, im Kampf gegen Amazon, Home24 und Co. bestehen? Ein Vergleich offenbart: Es besteht Grund zur Hoffnung.

Lesezeit 2 Minuten
Die Rettung der Pagnia-Standorte durch den bayerischen Investor Wohnorama ist vollzogen. Alle vier Pagnia- und Pack-zu-Möbelhäuser werden weiterbetrieben. Damit wächst die Anzahl der Wohnorama-Standorte deutlich an. Waren es zuvor mit den Häusern in Gaimersheim, Neumarkt, Pleinfeld, Rosenheim und Bernau fünf, sind es nun neun.
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