Mehre Fälle im Siegtal bekannt Wie sich mutmaßliche Diebe Zugang zu Autos verschafften Daniel-D. Pirker 25.10.2026, 10:00 Uhr

i Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnten Gegenstände sichergestellt werden, bei denen es sich möglicherweise um Diebesgut aus Kraftfahrzeugen handelt. Darunter ist unter anderem diese Machete. Polizei

Die Polizeiinspektion ermittelt in einer Vielzahl von Diebstählen aus Autos. Nach dem öffentlichen Zeugenaufruf liefern die Beamten auf Anfrage unserer Zeitung konkrete Hintergründe, etwa wo sich wie viele Fälle genau zutrugen.

Nach einem Einkauf im Supermarkt kehrt man in sein Auto zurück und vermisst plötzlich sein zuvor auf dem Beifahrersitz abgelegtes Bargeld. Genau das ist zahlreichen Menschen so oder so ähnlich seit Anfang September vornehmlich in Kirchen und Betzdorf passiert.







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