Sanierung der B62 Wie sich Mudersbacher Baustelle auf Geschäfte auswirkt Thomas Leurs 25.06.2026, 14:00 Uhr

i Die Durchfahrt durch Mudersbach ist weiterhin wegen Bauarbeiten gesperrt. Das bekommen die Geschäfte an der B62 deutlich zu spüren. Thomas Leurs

Die Hälfte der rund dreiwöchigen Bauzeit an der B62 in Mudersbach ist geschafft. Unsere Zeitung hat sich bei den Geschäften direkt an der Baustelle umgehört. Wie stark schränkt die gesperrte Straße ein?

Von den rund drei Wochen, die die Sanierung des Straßenabschnitts der B62 in Mudersbach dauern sollen, ist mittlerweile rund die Hälfte geschafft. Auf einer Strecke von mehr als einem Kilometer ist die Fahrbahndecke komplett abgefräst. In die Straße ist, was den Verkehr angeht, Ruhe eingekehrt.







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