Pop und Präzision: Der Chor Divertimento aus dem Westerwald stellt sich neuen Herausforderungen. In den kommenden Monaten warten intensive Proben, große Auftritte und das 25. Jubiläum im Kulturwerk. Wieso sich Fans von Chormusik freuen sollten.
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„Singen auf der Überholspur“, das ist seit Jahren die Mission des „Chor Divertimento“. Unzählige Auftritte und hochkarätige Auszeichnungen prägen das rund 30-köpfige heimische Ensemble seit der Gründung im Jahr 2002 – und die Glückssträhne bricht nicht ab.