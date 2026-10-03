Ensemble aus Altenkirchen Wie sich ein Chor von Erfolg zu Erfolg singt Julia Hilgeroth-Buchner 03.10.2026, 09:00 Uhr

i Ein absolutes Markenzeichen des "Chor Divertimento" sind die aufwändigen Choreografien, die in den eigenen Reihen entworfen werden und exakt an die Songs angepasst werden müssen. Jeder Sänger trägt dabei verantwortungsvoll zum großen Ganzen bei. Frank Becher, Roth. Chor Divertimento

Pop und Präzision: Der Chor Divertimento aus dem Westerwald stellt sich neuen Herausforderungen. In den kommenden Monaten warten intensive Proben, große Auftritte und das 25. Jubiläum im Kulturwerk. Wieso sich Fans von Chormusik freuen sollten.

„Singen auf der Überholspur“, das ist seit Jahren die Mission des „Chor Divertimento“. Unzählige Auftritte und hochkarätige Auszeichnungen prägen das rund 30-köpfige heimische Ensemble seit der Gründung im Jahr 2002 – und die Glückssträhne bricht nicht ab.







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