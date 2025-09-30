Energetische Sanierung Wie sich die Grundschulturnhalle in Wissen verändert 30.09.2025, 13:19 Uhr

i Sie überzeugten sich vom Fortgang der Sanierungsarbeiten (von links): Marc Eichhorn vom Bauamt der Verbandsgemeinde Wissen, Bürgermeister Berno Neuhoff und Schulleiterin Susanne Gemmecker. Elmar Hering

Rund 390 Schüler in 18 Klassen besuchen zurzeit die Franziskus-Grundschule in Wissen. Die angegliederte Turnhalle wird sowohl von ihnen als auch von einigen Vereinen genutzt. Sie alle schauen mit Vorfreude dem Abschluss der Großsanierung entgegen.

Eine der aktuell größten Investitionsmaßnahmen der Verbandsgemeinde Wissen läuft zurzeit an der Franziskus-Grundschule. Mit kräftiger finanzieller Hilfe des Bundes wird dort die Turnhalle saniert, die in der Regel nicht nur von den Schülern, sondern auch von einigen Vereinen genutzt wird.







