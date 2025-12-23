Nach Stellenabbau-Ankündigung Wie sich die Auftragslage bei Montaplast entwickelt Michael Fenstermacher 23.12.2025, 15:00 Uhr

i Der Automobilzulieferer Montaplast baut in Morsbach 650 Stellen ab. Mehr als ein Viertel der 2100 Beschäftigten (Stand Juli 2025) kommt aus dem Kreis Altenkirchen. Michael Fenstermacher

650 Stellen sollen beim Automobilzulieferer Montaplast wegfallen, der Hunderte Mitarbeiter aus dem AK-Land beschäftigt. Nachdem das Unternehmen nun die Einigung auf einen Sozialplan verkündet hat, haben wir mehr über die aktuelle Lage erfragt.

Es war ein Schlingerkurs, auf den mit Automobilzulieferer Montaplast einer der großen Wirtschaftstanker in der Region in jüngster Zeit geraten ist – gipfelnd in der Ende 2024 erfolgten Stundung des Weihnachtsgelds für die Belegschaft, um eine akute Insolvenzgefahr abzuwenden.







