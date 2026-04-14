Wilhelmstraße in Betzdorf Wie sich der Modegeschmack in Betzdorf verändert hat Thomas Leurs 14.04.2026, 08:00 Uhr

i Christoph Burghaus in seinem Geschäft: Seit rund sechs Jahrzehnten ist das gleichnamige Modehaus in der Wilhelmstraße ansässig. Thomas Leurs

Seit den 1960ern ist die Firma Burghaus eine feste Größe in der Geschäftswelt in der Wilhelmstraße in Betzdorf. Geschäftsführer Christoph Burghaus setzt mit dem Modehaus auf direkten Kundenkontakt und gute Beratung.

Über zwei Stockwerke und Hunderte Quadratmeter erstreckt sich das Modehaus Burghaus in der Wilhelmstraße in Betzdorf. Vor mehr als 100 Jahren hat es in Niederfischbach mit einer kleinen Strumpffabrik begonnen. „Das wurde dann später noch mit Unterwäsche ergänzt“, sagt der heutige Geschäftsführer der Burghaus GmbH, Christoph Burghaus, unserer Zeitung beim Besuch in dem Bekleidungsgeschäft.







Artikel teilen

Artikel teilen