Seit den 1960ern ist die Firma Burghaus eine feste Größe in der Geschäftswelt in der Wilhelmstraße in Betzdorf. Geschäftsführer Christoph Burghaus setzt mit dem Modehaus auf direkten Kundenkontakt und gute Beratung.
Lesezeit 3 Minuten
Über zwei Stockwerke und Hunderte Quadratmeter erstreckt sich das Modehaus Burghaus in der Wilhelmstraße in Betzdorf. Vor mehr als 100 Jahren hat es in Niederfischbach mit einer kleinen Strumpffabrik begonnen. „Das wurde dann später noch mit Unterwäsche ergänzt“, sagt der heutige Geschäftsführer der Burghaus GmbH, Christoph Burghaus, unserer Zeitung beim Besuch in dem Bekleidungsgeschäft.