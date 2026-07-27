Nach dem Feuer in Herdorf Wie sich das Risiko von Waldbränden eindämmen lässt Markus Kratzer 27.07.2026, 14:00 Uhr

i Rund sieben Stunden dauerte der Einsatz der Feuerwehr, um den Vegetationsbrand am Samstag in Herdorf zu löschen. Carla Hölzemann. Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf

Und plötzlich brennt der Wald. Das Feuer breitet sich schnell aus. Nach dem Einsatz am Samstag in Herdorf appelliert die Feuerwehr an die Bevölkerung, im Forst achtsam unterwegs zu sein.

Die Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf zieht nach dem Vegetationsbrand oberhalb des Wolfswegs in Herdorf und einem siebenstündigen Einsatz am Samstag eine positive Bilanz: „Durch das koordinierte Vorgehen der eingesetzten Kräfte konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden“, heißt es in einer Presseinfo.







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