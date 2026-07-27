Und plötzlich brennt der Wald. Das Feuer breitet sich schnell aus. Nach dem Einsatz am Samstag in Herdorf appelliert die Feuerwehr an die Bevölkerung, im Forst achtsam unterwegs zu sein.
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Die Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf zieht nach dem Vegetationsbrand oberhalb des Wolfswegs in Herdorf und einem siebenstündigen Einsatz am Samstag eine positive Bilanz: „Durch das koordinierte Vorgehen der eingesetzten Kräfte konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden“, heißt es in einer Presseinfo.