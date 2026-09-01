Am 7. September geht es los Wie sich Brückensperrung auf Niederfischbach auswirkt Thomas Leurs 01.09.2026, 15:00 Uhr

i Die Übergangskonstruktion an der Asdorfbrücke in Niederfischbach muss erneuert werden. Dafür ist eine Vollsperrung über mehrere Wochen notwendig. Thomas Leurs

Am 7. September wird die Asdorfbrücke in Niederfischbach für bis zu vier Wochen für den Verkehr gesperrt. Grund sind Arbeiten an der Übergangskonstruktion. Was bedeutet das für den Verkehr in dem Ort? Wir haben beim Bürgermeister nachgefragt.

Ab dem kommenden Montag, 7. September, wird der Bereich der Asdorfbrücke in Niederfischbach für den Verkehr für rund vier Wochen gesperrt. Als Grund nennt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Diez Arbeiten an der Übergangskonstruktion. Wie wird sich die Sperrung auf den Ort selbst auswirken?







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