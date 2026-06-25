Zeitreise mit Google Street View Wie sich Betzdorfs Wilhelmstraße in drei Jahren veränderte Thomas Leurs 25.06.2026, 09:30 Uhr

i Von der Tankstelle ist nicht viel übrig. Thomas Leurs

Die Wilhelmstraße in Betzdorf ist eine Straße, die einem stetigen Wandel unterliegt. Schon wenige Jahre in die Vergangenheit gibt die Straße ein anderes Bild. Zu sehen ist das auf Google Street View. Eine kleine Reise zurück in den September 2023.

Das Internet vergisst nie, lautet so ein Spruch. Dass das stimmen kann, zeigt ein Blick in den Kartendienst des Tech-Riesen Google. Seit 2008 fahren deren Autos durch Deutschland, um auch virtuell die Straßen dieser Republik erfahrbar zu machen. Die jüngsten Aufnahmen in der Wilhelmstraße in Betzdorf sind vom September 2023, zeigen viel Vertrautes, aber auch, wie viel sich in den vergangenen bald drei Jahren verändert hat.







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