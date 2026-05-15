Vollsperrung in Mudersbach
Wie sehr leiden Firmen im AK-Land unter Baustellen?
Die Großbaustelle im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte dauerte fast ein Jahr. In kommenden Monat soll sie abgeschlossen
Die Großbaustelle im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte dauerte fast ein Jahr. In kommenden Monat soll sie abgeschlossen sein.
Thomas Leurs

Baustellen können mitunter sehr lästig sein. Für Pendler, Anwohner, aber auch für Unternehmen. Wie es für Letztere bei der Vollsperrung in Mudersbach und allgemein im AK-Land aussieht, haben wir bei Kristina Kutting von der IHK nachgefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Baustellen können mitunter sehr nervig sein. Sie bedeuten Lärm für die Anwohner, Umwege für Pendler und Gewerbetreibende. Doch wie wirken sich längere Baustellen auf die Wirtschaft in der Region aus? Unsere Zeitung hat bei Kristina Kutting, Regionalgeschäftsführerin Altenkirchen und Neuwied der Industrie- und Handelskammer (IHK), nachgefragt – speziell zur Großbaustelle an der B62 in Mudersbach, aber auch für den gesamten Kreis Altenkirchen.

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