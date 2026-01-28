Beispiel aus Mudersbach Wie Schulunterricht für Zirkuskinder aussieht Gaby Wertebach 28.01.2026, 18:00 Uhr

i Die Geschwister Kyano und Elaine mögen ihre Lehrerin Sabrina Hauter-Schmitz. Gaby Wertebach

Lernen zwischen Manege, Wohnwagen und Applaus: Der Schulalltag von Zirkuskindern ist sowohl für die Schüler als auch für deren Lehrer etwas Besonderes. Unsere Zeitung hat ein solch ungewöhnliches „Team“ in Mudersbach getroffen.

Der Zirkus Trumpf ist nicht nur in der hiesigen Region ein Begriff. Er ist für Auftritte in Mudersbach bekannt, einschließlich eines Weihnachtszirkus’ auf dem Kirmesplatz. Zudem verbindet die Grundschule Mudersbach mit Trumpf Zirkusprojekte, bei denen Schüler selbst in der Manege als Artisten auftreten.







