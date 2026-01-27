Auf dem Weg zur Gigabit-Region Wie schnell das schnelle Internet ins AK-Land kommt Markus Kratzer 27.01.2026, 13:20 Uhr

i Mit Glasfaserausbau lässt sich für die Privatwirtschaft in abgelegenen Regionen kein Geld verdienen. Doch Bund, Land und Kommunen wollen "betroffene" Firmen und Haushalte im Kreis Altenkirchen nicht abgehängt lassen. Uwe Anspach. dpa

Der ländliche Raum ohne Glasfaser: Für Firmen existenzbedrohend, für viele Privathaushalte ein Ärgernis. Im Kreis Altenkirchen soll flächendeckend schnelles Internet bald keine Utopie mehr sein – auch dank Fördergeldern aus Berlin und Mainz.

Das Internet „hängt“. Während des Up- und Downloads kann man ein paar Strümpfe stricken. Gerade in ländlichen Regionen gehören solche Erfahrungen oft noch zum Alltag, sorgt die sich permanent drehende „Eieruhr“ auf dem Bildschirm oft genug für Wallungen und Wutausbrüche.







