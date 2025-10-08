Größtes Unternehmen der Region Wie Schäfer Shop in Betzdorf auf 50 Jahre zurückblickt 08.10.2025, 12:00 Uhr

i Ein Bild aus den Anfangsjahren bei Schäfer Shop. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen rund 1000 Mitarbeiter und ist in acht Ländern vertreten. Lisa Denker

Das Unternehmen Schäfer Shop gehört zu den Größten in der Region. In diesem Jahr feiert es sein 50-jähriges Jubiläum. Im Interview erzählt der CEO Andreas Reuter über die Anfänge, und warum das Unternehmen schon sehr früh aufs Internet gesetzt hat.

Das Unternehmen Schäfer Shop mit Sitz in Betzdorf feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Wie es mit dem Unternehmen losging und es sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten entwickelt hat, erzählt CEO Andreas Reuter im Interview. Wie begann die Geschichte von Schäfer Shop im Jahr 1975?







Artikel teilen

Artikel teilen