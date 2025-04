Wie Reitstunden von Anfang an Freude machen

Vier Schülerinnen auf Pony und Pferden drehen ihre Runden in der Reitsporthalle des PSV Sonnenhof in Birken-Honigsessen. Trainerin Gabi von Royen gibt Kommandos: „Gerade sitzen, die Zügel anziehen„ Ihre Anweisungen werden von den jungen Damen ebenso befolgt wie Kommandos zum Wenden und die Aufforderung zum Traben. Den Mädels macht das sichtlich Spaß, kein Wunder, gehen sie doch mit den sanften Vierbeinern für kurze Zeit eine Art “Symbiose„ ein. Es sind Schulpferde, auf denen sie nach und nach das Reiten lernen.

„Das ist wie beim Fußball“, sagt Vorstandsmitglied und Pressesprecher Michael Becher, „zweimal die Woche Training und am Samstag ein Spiel.“ Zugegeben, das mit dem Spiel muss in diesem Falle noch warten, aber der Verein, der insgesamt etwa 150 Mitglieder zählt, macht sich auf, auch im Turnierbereich präsent zu werden.

i In der Halle des Reitvereins PSV Sonnenhof. Im Vordergrund: Die Vorsitzende Heike Sälzer, Jugendwartin Franzi Hoberg, Reitlehrerin Gabi von Royen und Pressesprecher Michael Becher. Thomas Hoffmann

Bereits im vergangenen Jahr erfolgte ein solches, und pünktlich zum 20-Jährigen wird der Sonnenhof am 25. Mai einen Tag lang mit einem WBO-Turnier im Zeichen des Wettbewerbs stehen. „In diesem Jahr ist es ein gemischtes Turnier, zwei Vereine sind eingeladen, und es kann jeder kommen, der vereinslos ist und ein Pferd besitzt“, sagt die Vorsitzende Heike Sälzer. Natürlich sind auch Besucher herzlich willkommen.

Das Ziel ist es, vor allem die Schulpferde in den Vordergrund zu stellen, denn diese bilden die Grundlage insbesondere für die Kinder- und Jugendarbeit. Auch Jugendwartin Franzi Hoburg ist von der Mission „Reiten von Anfang an“ überzeugt. „Die Jüngsten, die wir haben, sind gerade einmal fünf Jahre alt“, sagt sie und fügt an, dass die Kinder noch nicht selbstständig reiten, sondern dass die Pferde von Erwachsenen an Zügeln geführt werden. Dennoch ist die Begeisterung bei den Kids groß, und erschwinglich ist das Ganze zudem auch noch, denn ein Familienjahresabo kostet gerade einmal 80 Euro. Reitstunden werden allerdings gesondert berechnet, aber für Vereinsmitglieder gibt es attraktive Boni.

„Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, den Pferdesport für alle zugänglich zu machen.“

Michael Becher vom PSV Sonnenhof.

Doch zurück zum Turnier, auf das sich die Verantwortlichen sehr freuen. „Die Pferde sind hergerichtet und die Reiterinnen und Reiter werden natürlich im festlichen Outfit erscheinen“, sagt Heike Sälzer und schildert die verschiedenen Bewertungskriterien wie die Präsentation von Bahnfiguren, das Absolvieren von Springfiguren, die Kommunikation zwischen Pferd und Reiter und andere Dinge. Einen Gesamtsieger oder eine Gesamtsiegerin wird es nicht geben, wohl aber Platzierungen in den einzelnen Kategorien. „Mit diesem Turnier möchten wir einen Beitrag dazu leisten, den Pferdesport für alle zugänglich zu machen“, sagt Michael Becher. Auch wenn das Ganze als Wettbewerb ausgelegt sei, stehe vor allem eines im Vordergrund: Der Spaß für Mensch und Tier, denn insbesondere Letztere stehen beim PSV Sonnenhof ganz oben.

Indiz dafür ist die Pflege der Pferde auch schon während der Reitausbildung. „Bei Gaby von Royen müssen die Pferde gepflegt, gesattelt und geputzt werden, die Kinder dürfen und sollen viel selber machen“, schildert die Vorsitzende die Rundumbetreuung der Tiere – gewissermaßen also eine spielerische Erziehung zur Verantwortung und das Schaffen eines Gefühls für das Lebewesen, im Idealfall mit gegenseitiger Zuneigung. So legt der Verein auch den Fokus auf die Jungen und Jüngsten, denn eine Prägung fürs Leben erfolgt gerade in den frühen Jahren.

i Unter Anleitung von Reitlehrerin Gabi von Royen wird eifrig geübt. Thomas Hoffmann

Aber auch im gemeinschaftsbildenden Bereich ist der PSV, um im Bilde zu bleiben, Vorreiter, denn die Atmosphäre ist locker und entspannt: „Das ist bei uns wie bei einer großen Familie“, sagt Michael Becher. Jugendwartin Franzi Hoberg verweist diesbezüglich auf Zeltlager und andere Aktivitäten insbesondere für die Jüngeren. „Das macht alles einen Riesenspaß„, ergänzt sie. Und schaut man wieder in das Rund der Reitarena, wo die vier Mädels mit ihren Schulpferden glänzend harmonieren, so glaubt man den beiden aufs Wort.