Obwohl er sich durch seine heimliche, überwiegend nächtliche Lebensweise zumeist unseren Blicken entzieht, ist der Rotfuchs ohne Zweifel eines unserer bekanntesten Wildtiere. Mit einer Schulterhöhe von etwa 40 Zentimetern und einer Körperlänge von 90 Zentimetern (hinzu kommt der lange, buschige Schwanz) war der Rotfuchs bis vor einigen Jahren das größte in unserer Heimat vorkommende Raubtier – und sein einziger Feind war der Mensch.

Das hat sich allerdings geändert, seit auch im Westerwald wieder Wölfe umherstreifen. Der Wolf macht gerne Jagd auf den Rotfuchs, und so muss nun auch ein ausgewachsener Fuchs wieder vor einem Feind aus dem Tierreich auf der Hut sein. Das gelingt ihm allerdings recht gut, denn nicht umsonst gilt er weithin als schlau. Es ist ein ungemein anpassungsfähiges Wildtier, das sowohl im Wald, in der Feldflur und mittlerweile auch inmitten der Städte sein Auskommen findet.

i Diese beiden Jungfüchse fangen an, ihre Umwelt zu erkunden. Manfred Höfer

Im Januar/Februar ist die Paarungszeit der Füchse, und ab März werden die jungen Füchse im sicheren Bau geboren. Dies muss nicht unbedingt eine Erdhöhle sein, denn auch große Holzstapel oder Hohlräume unter Feldschuppen werden als Unterschlupf genutzt. Wochenlang leben die Jungfüchse nur im Bau. Ab Mitte April verlassen sie dann erstmals die dunkle Höhle. Wer einen bewohnten Fuchsbau kennt, hat nun die Möglichkeit, die unerfahrenen Jungfüchse auch während des Tages zu sehen. Vor dem Bau spielende Jungfüchse sind sicher eine der schönsten Beobachtungen, die man in unserer heimischen Natur machen kann.

Auch erwachsende Füchse sind in dieser Zeit häufiger am Tag zu sehen. Die Zeit, in der die Jungtiere nur von Muttermilch lebten, ist vorbei, und je älter der Fuchsnachwuchs wird, umso größer wird auch der Nahrungsbedarf. Für eine Fuchsmutter (gelegentlich hilft auch der Rüde mit) beginnt nun eine harte Zeit, denn um genug Nahrung herbeizuschaffen, muss sie dauernd – also auch am Tag – auf die Jagd gehen. Die Nahrungsgrundlage der heimischen Rotfüchse stellen Mäuse dar, und auch zur Jungenaufzucht werden die kleinen Nager in großer Menge gefangen.

i Ein schon etwas älterer Jungfuchs genießt die Abendsonne Manfred Höfer

Doch eine größere Beute ist nun besonders willkommen. Dass eine Fuchsmutter eine Gans stiehlt (wie es in einem Kinderlied heißt), ist bei uns sehr unwahrscheinlich, doch im Freien gehaltene Hühner werden durchaus immer wieder einmal zur Fuchsbeute.

Im Laufe des Junis werden die Jungfüchse immer gewandter und entfernen sich mit der Mutter weiter vom Bau. Gerne zieht die Fuchsfamilie dann in die nun hochstehenden Getreidefelder um, denn hier ist sie in den Wochen bis zur Ernte ungestört. Mutter Fuchs kann ihren Kindern in dieser Zeit alles beibringen, was die unerfahrenen Jungfüchse brauchen, um selbst zu erfolgreichen Jägern zu werden. Dies ist für das Überleben der Jungen zwingend notwendig, denn der nächste Winter kommt, und den müssen die jungen Füchse alleine durchstehen.