Empfang im Kreis Altenkirchen Wie Polizei und Kommunen für Sicherheit sorgen können Markus Kratzer 26.02.2026, 12:00 Uhr

i Landrat Peter Enders (Bildmitte) bedankt sich beim Leiter der Polizeidirektion Neuwied, Thorsten Runkel (links) und dessen Stellvertreter Matthias Päselt für deren Einblick in den Polizeialltag. Markus Kratzer

Wann rückt die Polizei aus, wann sind kommunale Ordnungsbehörden gefragt? Bei dieser Frage bleibt vieles in der Grauzone. Die Spitze der Polizeidirektion Neuwied hat beim Jahresempfang für die Bürgermeister im AK-Land versucht, den Fall zu lösen.

Die Zusammenarbeit der Polizei mit den Kommunen im Kreis Altenkirchen – unter dieser Überschrift stand der Jahresempfang des Kreises Altenkirchen für die haupt- und ehrenamtlichen Bürgermeister. Thorsten Runkel, Leiter der Polizeidirektion Neuwied, und sein Stellvertreter Matthias Päselt gingen bei ihrem Vortrag über die Befugnisse von Polizei und kommunalen Ordnungsbehörden auf „Spurensuche“.







