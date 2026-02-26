Peugeot am Stadion in Betzdorf
Wie oft bleiben Erben nach einem Todesfall unbekannt?
Noch immer steht das Auto auf dem Parkplatz in Betzdorf, umrahmt von Zäunen.
Noch immer steht das Auto auf dem Parkplatz in Betzdorf, umrahmt von Zäunen.
Thomas Leurs

Bei einem eingezäunten Auto auf einem Parkplatz in Betzdorf ist derzeit nicht sicher, was damit geschehen wird. Der Halter ist verstorben, Erben sind bislang unbekannt. Wie oft werden Erben gefunden? Wir haben beim Amtsgericht nachgefragt.

Lesezeit 1 Minute
Seit einiger Zeit steht ein Peugeot 206 eingezäunt auf dem Parkplatz direkt am Stadion in Betzdorf. Der Eigentümer ist verstorben und hatte das Auto zuletzt dort abgestellt. Nun geht es daran, mögliche Erben ausfindig zu machen, wie Bürgermeister Joachim Brenner unserer Zeitung in der vergangenen Woche auf Nachfrage mitgeteilt hat.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Altenkirchen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren