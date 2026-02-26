Peugeot am Stadion in Betzdorf Wie oft bleiben Erben nach einem Todesfall unbekannt? Thomas Leurs 26.02.2026, 15:00 Uhr

i Noch immer steht das Auto auf dem Parkplatz in Betzdorf, umrahmt von Zäunen. Thomas Leurs

Bei einem eingezäunten Auto auf einem Parkplatz in Betzdorf ist derzeit nicht sicher, was damit geschehen wird. Der Halter ist verstorben, Erben sind bislang unbekannt. Wie oft werden Erben gefunden? Wir haben beim Amtsgericht nachgefragt.

Seit einiger Zeit steht ein Peugeot 206 eingezäunt auf dem Parkplatz direkt am Stadion in Betzdorf. Der Eigentümer ist verstorben und hatte das Auto zuletzt dort abgestellt. Nun geht es daran, mögliche Erben ausfindig zu machen, wie Bürgermeister Joachim Brenner unserer Zeitung in der vergangenen Woche auf Nachfrage mitgeteilt hat.







