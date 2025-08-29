Über eine Stunde und 15 Minuten bis zur Einlieferung in die Klinik: Genau das passierte einer Frau im Wissener Schwimmbad. Pfarrer Hans-Jürgen Volk schildert auf Facebook die Erfahrung seiner nahen Angehörigen – und trifft damit offenbar einen Nerv.

Jede Sekunde zählt bei Symptomen eines Schlaganfalls. Doch im Fall einer Frau in Wissen dauerte es jüngst mindestens eine Stunde und 15 Minuten zwischen Eintreffen des Rettungswagens und Einlieferung in ein Krankenhaus. Das, was einer nahen Angehörigen des pensionierten Pfarrers Hans-Jürgen Volk jüngst widerfuhr, ist gleichzeitig auch ein Beispiel für die Defizite, unter der die medizinische Versorgung in der Region leidet, in diesem Fall konkret unter dem Wegfall der Neurologie am Kirchener Krankenhaus. Dem Geistlichen aus Eichelhardt, der ursprünglich aus Betzdorf stammt, ließ das Erlebnis keine Ruhe, er wollte sich einer breiteren Öffentlichkeit mitteilen und veröffentlichte einen oft geteilten Facebook-Post, in dem er das Geschehene aufarbeitet. Unsere Zeitung sprach außerdem mit Volk persönlich und ließ sich die Geschehnisse bestätigen.

Was war passiert? Die nahe Angehörige von Volk befand sich im Wissener Schwimmbad, als sie plötzlich Symptome, die an einen Schlaganfall erinnerten, zeigte. „Sie war völlig weggetreten“, gibt Volk wieder, was seine Frau vor Ort erlebte. Sie war von Eichelhardt direkt nach Wissen gefahren, als sie über den Vorfall informiert wurde. „Sie ist in eine relativ chaotische Situation reingeraten“, so Volk. Die Angehörige sei völlig orientierungslos gewesen, „völlig neben sich“.

Nächste Stroke-Unit etwa 45 Minuten Fahrtzeit entfernt﻿

Der Rettungswagen sei dann auch rasch eingetroffen. Die beiden Sanitäterinnen hätten sich engagiert um seine Angehörige gekümmert. Allerdings: Während eine von beiden sich um die Patientin kümmerte, war die andere laut Volk mindestens eine halbe Stunde dabei, „herumzutelefonieren“, um einen freien Platz in einem geeigneten Krankenhaus zu finden. Bei einem Verdacht auf Schlaganfall muss ein Patient in einer speziellen Schlaganfalleinheit (Stroke-Unit) versorgt werden, die immer an neurologischen Abteilungen angesiedelt ist. Bis vergangenes Jahr gab es im Kirchener Krankenhaus noch ein solches Angebot, das in diesem Fall etwa 20 Minuten Fahrtzeit entfernt gewesen wäre. Doch ein solches soll im Zuge der Trägerübernahme durch die Diakonie in Südwestfalen erst bis zum Jahresende wiederbelebt werden.

Die nächstgelegenen Kliniken, die aktuell infrage kamen, befinden sich in Asbach, Siegen oder Gummersbach, die jeweils etwa 45 Minuten Fahrtzeit vom Wissener Schwimmbad entfernt liegen. Asbach sei laut Volk zunächst als nächstgelegene und plausibelste Option favorisiert worden, doch eine anfängliche Zusage wurde zurückgezogen. „Eine Klinik nach der anderen teilte mit, keinen Platz mehr frei zu haben“, so der Pfarrer im Facebook-Beitrag. Und weiter: „Meine Angehörige wurde schließlich ins Kreiskrankenhaus nach Gummersbach verbracht – nach Google-Maps eine Fahrzeit von mindestens 45 Minuten.“

Angesichts der Tatsache, dass bei Schlaganfallsymptomen „jede Sekunde zählt“, empfand Volk diese Zeitspanne als „absolut bedrückend“. Glücklicherweise habe sich im Krankenhaus Gummersbach herausgestellt, dass seine Angehörige von einem Schlaganfall verschont wurde. Doch gerade dieser Ausgang bestärkt Volk in seiner Kritik: „Es ist deswegen gut ausgegangen, weil es kein Schlaganfall war. Wenn es einer gewesen wäre, da will ich gar nicht dran denken.“

Der pensionierte evangelische Pfarrer ist auch Mitglied der Bürgerinitiative „Gute Gesundheitsversorgung im Raiffeisenland“, die sich für den Erhalt und die Verbesserung der lokalen Gesundheitsversorgung, insbesondere des Altenkirchener Krankenhauses, einsetzt. Eine ähnliche Stoßrichtung verfolgt die Wählergruppe Käppelle, der sich Volk ebenso angeschlossen hat. Beiden Gruppen sei es wie ihm persönlich ein zentrales Anliegen, „Fälle dieser Art publik zu machen, um dem entgegenzutreten, was immer behauptet wird“. Er bezieht sich damit auf die Aussage des Landesgesundheitsministeriums, wonach die Region als überversorgt oder gewährleistet gelte. Volk bestreitet dies aufgrund seiner Erfahrungen und Gespräche, unter anderem mit Ärzten in der Region.

Großes Lob für Beschäftigte und Warnung zugleich

Volk ist besorgt um die Sicherheit der Menschen in seiner Region, insbesondere angesichts von Krankenhaus- und Abteilungsschließungen, die zu langen Transportwegen führen können. Er sieht auch, wie die „unglaublich engagierten“ Beschäftigten im Gesundheitswesen „wirklich ihr Letztes geben“, um die Defizite zu kompensieren, was den Beruf unattraktiv macht und zu Burn-out führen kann.

Trotz seiner tiefgreifenden Besorgnis über die systemischen Mängel in der Gesundheitsversorgung drückt Pfarrer Volk ausdrücklich seinen Dank und seine Anerkennung für die engagierten Menschen aus, die in dem Fall seiner Angehörigen involviert waren. Er ist dankbar für die Mitarbeiterinnen des Wissener Schwimmbads, die rasch reagierten und einen Rettungswagen organisierten. Besonders hervor hebt er die beiden Rettungssanitäterinnen, die „wahrhaftig keinen leichten Job“ gehabt hätten und professionell, freundlich und zugewandt“ gewesen seien und sich „wirklich toll bemüht haben“. Zudem habe sich Volks Angehörige im Kreiskrankenhaus Gummersbach „sehr gut aufgehoben gefühlt“. Volk würdigt auch das allgemeine Engagement im Gesundheitswesen und ist der Ansicht, dass die Defizite in der Versorgung derzeit teilweise kompensiert würden, indem „Beschäftigte wirklich ihr Letztes geben“.