Nach der Landtagswahl sei ein Blick in die eine oder andere Verbandsgemeinde erlaubt. Wir haben Bürgermeister Berno Neuhoff zum Wählerwillen in der VG Wissen befragt.
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Rückblickend auf die Landtagswahl und die Ergebnisse in der Verbandsgemeinde Wissen ist Bürgermeister Berno Neuhoff zuallererst eine positive Feststellung wichtig: „Die hohe, auf 65,2 Prozent gestiegene Wahlbeteiligung.“ Bei vielen Menschen im Wisserland sei die Erkenntnis gewachsen: „Es geht hier um was.
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Ressort und Schlagwörter
Kreis AltenkirchenWK 2 – Altenkirchen (Westerwald)