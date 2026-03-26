Bürgermeister analysiert
Wie Neuhoff den Wahlausgang im Wisserland bewertet 
Berno Neuhoff ist seit 2020 Bürgermeister der Verbandsgemeinde und seit 2017 der Stadt Wissen..
Berno Neuhoff ist seit 2020 Bürgermeister der Verbandsgemeinde und seit 2017 der Stadt Wissen..
Thomas Hoffmann

Nach der Landtagswahl sei ein Blick in die eine oder andere Verbandsgemeinde erlaubt. Wir haben Bürgermeister Berno Neuhoff zum Wählerwillen in der VG Wissen befragt.

Lesezeit 1 Minute
Rückblickend auf die Landtagswahl und die Ergebnisse in der Verbandsgemeinde Wissen ist Bürgermeister Berno Neuhoff zuallererst eine positive Feststellung wichtig: „Die hohe, auf 65,2 Prozent gestiegene Wahlbeteiligung.“ Bei vielen Menschen im Wisserland sei die Erkenntnis gewachsen: „Es geht hier um was.

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Kreis AltenkirchenWK 2 – Altenkirchen (Westerwald)

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