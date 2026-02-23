Ein Hangrutsch sorgt für Einschränkungen auf der Siegstrecke. Nicht zum ersten Mal führen solche Naturereignisse auf den Gleisen zwischen Siegen und dem Rheinland zu massiven Einschränkungen – die nicht selten sehr lange andauern.
Schon wieder die Siegstrecke. In der Nacht auf Montag, 23. Februar, führte ein Hangrutsch zwischen Eitorf und Blankenberg dazu, dass der Abschnitt nur noch eingleisig befahrbar ist. Am frühen Morgen hatte die Deutsche Bahn (DB) darüber auf dem Störungsmeldeportal Zuginfo.