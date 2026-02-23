Hangrutsch auf Siegstrecke Wie Naturereignisse Zugverkehr im AK-Land ausbremsen Daniel-D. Pirker 23.02.2026, 21:00 Uhr

i Ein Hangrutsch im Rhein-Sieg-Kreis führt derzeit zu Einschränkungen auf der Siegstrecke. Nicht das erste Mal, dass die Verbindungen zwischen Siegen und dem Rheinland witterungsbedingten Belastungsproben ausgesetzt sind. Und das gilt auch für die Nebenstrecke, etwa die der Hellertalbahn, wo Ende 2023 ein Felssturz zu einer fast sechsmonatigen Sperrung führte. Daniel-D. Pirker

Schon wieder die Siegstrecke. In der Nacht auf Montag, 23. Februar, führte ein Hangrutsch zwischen Eitorf und Blankenberg dazu, dass der Abschnitt nur noch eingleisig befahrbar ist. Am frühen Morgen hatte die Deutsche Bahn (DB) darüber auf dem Störungsmeldeportal Zuginfo.







