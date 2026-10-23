„Pack zu“ ist nun Wohnorama Wie Möbelhaus in Altenkirchen nach Insolvenz aufersteht Daniel-D. Pirker 23.10.2026, 15:00 Uhr

i Das Kapitel „Pack zu" ist nun entgültig abgeschlossen: Die beiden Wohnorama-Geschäftsführer Lars Gerhards (links) und Carsten Scheidt freuen sich über die Wiedereröffnung des Altenkirchener Möbelhauses. Daniel-D. Pirker

„Pack zu“ ist nun auch in Altenkirchen Geschichte. Doch wo Altes starb, ist Neues mit Zukunftsperspektive entstanden. In den Räumlichkeiten des Möbeldiscount-Markts nun Wohnorama eingezogen. Aber was hat sich geändert? Und was ist mit Betzdorf?

Die eher knalligen Farben aus „Pack-zu“-Zeiten sind einem modernen Grau gewichen, Blickfang bleibt der Firmenschriftzug. „Wohnorama“ ist nun von Weitem zu lesen auf dem Möbelhaus in Altenkirchen. Nach der Filiale in Limburg feierte auch der Markt in der Kreisstadt seine Wiedereröffnung unter dem Dach der Möbelhausgruppe aus Bayern, die deutschlandweit mit den ehemaligen Filialen der Pagnia-Gruppe nun über acht Möbelhäuser verfügt.







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