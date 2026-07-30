Hüttenhaus-Vorverkauf startet
Wie man Mario Basler nach Herdorf lockt
Mario Basler, ehemaliger Fußballprofi, besucht Ende September Herdorf für eine Veranstaltung.
Mario Basler, ehemaliger Fußballprofi, besucht Ende September Herdorf für eine Veranstaltung.
Christoph Soeder. picture alliance/dpa

Bald startet der Vorverkauf für die kommende Spielzeit des Herdorfer Hüttenhauses. Der Auftakt lässt das Herz vieler Fußballfans höherschlagen. Doch die Veranstaltung mit Mario Basler stellt nur ein Highlight von vielen im Programm dar.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn man die Tage Hans „Käpt’n“ Kipping zufällig in einem Herdorfer Supermarkt begegnet, dann dreht sich alles im Gespräch – na klar – um den 1. FC Bayern. Das ist keine Überraschung, ist der 80-Jährige doch das Aushängeschild schlechthin in der Region für den süddeutschen Erstligisten.
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