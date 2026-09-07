Tierschutzverein Kreis AK Wie man für die Betreuung seines Haustieres vorsorgt Annika Stock 07.09.2026, 16:00 Uhr

i Muss mein Hund in die Röhre gucken, wenn ich ins Krankenhaus muss? Damit so etwas nicht passiert ist es wichtig, dass Tierhalter vorab zwei Betreuungspersonen nach Absprache schriftlich in einer Notfallbetreuung festhalten, ebenso Besonderheiten und mögliche Summen für Tierarztbesuche. Annika Stock

Gute Vorsorge ist in der Tierhaltung das A und O. Momentan erreichen den Tierschutzverein Kreis Altenkirchen vermehrt Anfragen von Menschen, die Betreuung für ihre Tiere suchen. Claudia Sayn vom Verein gibt wertvolle Tipps, wie man vorbeugen kann.

Was tun, wenn Hund Balu und Kater Mikesch plötzlich nicht mehr versorgt werden können? Viele Menschen stellen sich diese Frage, wenn es bereits zu spät ist. Und das kann schnell gehen: Ein Unfall im Straßenverkehr oder in den eigenen vier Wänden, ein Krankheitsfall, eine Operation oder ein längerer Krankenhausaufenthalt und die Reha können zum Problem werden, wenn man seinen tierischen Freund weiter versorgen muss.







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