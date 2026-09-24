Nein im Verbandsgemeinderat Wie Kunstrasen-Projekt in Wissen mit Mehrkosten kämpft Elmar Hering 24.09.2026, 13:00 Uhr

i Aus dem alten Hartplatz in der zentralen Sportanlöage in Wissen soll ein Kunstrasenplatz werden. Elmar Hering

Landauf und landab sind Kommunen und Fußballvereine bemüht, alte Hartplätze durch moderne Kunstrasenplätze zu ersetzen. In Wissen ist man da schon einen Schritt weiter. Auch wenn nicht immer Einigkeit über die Ausführung besteht.

Um Mehrkosten in sechsstelliger Höhe zu vermeiden, hat der Wissener Verbandsgemeinderat in Bezug auf die Zentrale Sportanlage mit knapper Mehrheit entschieden, bei der Umwandlung des Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz auf eine gebundene Tragschicht als Untergrund zu verzichten.







Artikel teilen

Artikel teilen