Nein im Verbandsgemeinderat 
Wie Kunstrasen-Projekt in Wissen mit Mehrkosten kämpft
Aus dem alten Hartplatz in der zentralen Sportanlöage in Wissen soll ein Kunstrasenplatz werden.
Aus dem alten Hartplatz in der zentralen Sportanlöage in Wissen soll ein Kunstrasenplatz werden.
Elmar Hering

Landauf und landab sind Kommunen und Fußballvereine bemüht, alte Hartplätze durch moderne Kunstrasenplätze zu ersetzen. In Wissen ist man da schon einen Schritt weiter. Auch wenn nicht immer Einigkeit über die Ausführung besteht.

Lesezeit 3 Minuten
Um Mehrkosten in sechsstelliger Höhe zu vermeiden, hat der Wissener Verbandsgemeinderat in Bezug auf die Zentrale Sportanlage mit knapper Mehrheit entschieden, bei der Umwandlung des Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz auf eine gebundene Tragschicht als Untergrund zu verzichten.
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