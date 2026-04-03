500 Kraniche im Weidenbruch
Wie Kraniche, die über Westerwald ziehen, faszinieren
Für diese beiden Kraniche geht die Reise nach Norden nun weiter.
Für diese beiden Kraniche geht die Reise nach Norden nun weiter.
Manfred Höfer

Es ist dein besonderes Erlebnis, wenn man Kraniche nicht zur für einen kurzen Moment fliegend hoch oben am Himmel sieht, sondern ihnen mit dem Fernglas bei der Nahrungssuche oder der Gefiederpflege zusehen kann. So wie zuletzt auch im AK-Land.

Lesezeit 2 Minuten
Der März und der April sind für einen passionierten Vogelfreund zwei äußerst spannende Monate: Nun kehren nach und nach fast alle unsere heimischen Zugvögel aus ihren Winterquartieren in den Westerwald zurück, um in unserer Heimat zu brüten und ihre Jungen großzuziehen, Den Anfang machen die oft im Mittelmeerraum überwinternden sogenannten „Kurzstreckenzieher“ (zum Beispiel die Feldlerche, der Kiebitz und die Bachstelze) mit denen schon ab ...

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