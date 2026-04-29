Betroffene in Kausen entsetzt Wie kann man ausgerechnet von einem Grab etwas stehlen? Gaby Wertebach 29.04.2026, 14:00 Uhr

i Bernadette Lück ist entsetzt über den Raub der wunderschönen Madonnenstatue vom Grab ihrer Mutter, die sie als die Grabschändung empfindet. Gaby Wertebach

Dreiste Diebe haben Bronzefiguren von Gräbern auf dem Kausener Friedhof gestohlen. Dabei sind die Unbekannten mit roher Gewalt vorgegangen. Eine Betroffene macht ihrer Fassungslosigkeit Luft – für sie zählt vor allem der ideelle Verlust.

Das Entsetzen ist groß in Kausen. In der vergangenen Woche von Donnerstag auf Freitag ist es auf dem Friedhof zu einem besonders dreisten Diebstahl gekommen. Unbekannte Täter entwendeten insgesamt drei bronzene Statuen von verschiedenen Gräbern mittels brachialer Gewalt.







Artikel teilen

Artikel teilen