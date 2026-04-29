Betroffene in Kausen entsetzt
Wie kann man ausgerechnet von einem Grab etwas stehlen?
Bernadette Lück ist entsetzt über den Raub der wunderschönen Madonnenstatue vom Grab ihrer Mutter, die sie als die Grabschändung
Bernadette Lück ist entsetzt über den Raub der wunderschönen Madonnenstatue vom Grab ihrer Mutter, die sie als die Grabschändung empfindet.
Gaby Wertebach

Dreiste Diebe haben Bronzefiguren von Gräbern auf dem Kausener Friedhof gestohlen. Dabei sind die Unbekannten mit roher Gewalt vorgegangen. Eine Betroffene macht ihrer Fassungslosigkeit Luft – für sie zählt vor allem der ideelle Verlust.

Lesezeit 2 Minuten
Das Entsetzen ist groß in Kausen. In der vergangenen Woche von Donnerstag auf Freitag ist es auf dem Friedhof zu einem besonders dreisten Diebstahl gekommen. Unbekannte Täter entwendeten insgesamt drei bronzene Statuen von verschiedenen Gräbern mittels brachialer Gewalt.

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