Unbeleuchtete Straße Wie kam es zu dem schweren Unfall bei Nisterberg? Thomas Leurs 20.11.2026, 13:15 Uhr

i Die Schulstraße bei Nisterberg führt durch eine freie Wiesenlandschaft. Thomas Leurs

Am vergangenen Sonntagabend hat ein 65-Jähriger auf der Fahrt von Hof Richtung Nisterberg einen Fußgänger frontal erfasst. Wir haben bei der Polizei nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gefragt.

Zu einem tragischen Unfall ist es am vergangenen Sonntagabend bei Nisterberg gekommen. Ein 65-Jähriger ist mit seinem Auto aus Richtung Hof die Schulstraße entlang gefahren und hat dabei einen Fußgänger frontal erfasst (unserer Zeitung berichtete). Die Polizei antwortet unserer Zeitung auf Nachfrage, wie der Stand der Ermittlungen ist.







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