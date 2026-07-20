Im AK-Land nachgefragt
Wie Junge Union und Jusos zur Rentenreform stehen
Juso-Chef Colin Haubrich (links) und Robert Leonards, Vorsitzender Jungen Union im Kreis Altenkirchen, beziehen in einem Doppeli
Juso-Chef Colin Haubrich (links) und Robert Leonards, Vorsitzender Jungen Union im Kreis Altenkirchen, beziehen in einem Doppelinterview mit unserer Zeitung Stellung zu den Rentenplänen der Bundesregierung.
Colin Haubrich / Robert Leonards. Jusos AK / Junge Union AK

Nach der Sommerpause ist die Rentenreform großes Thema im Bundestag, an die auch ein höheres Renteneintrittsalter geknüpft ist. Ist das gerecht? Das haben wir die Vorsitzenden der Nachwuchsorganisationen von CDU und SPD im Kreis Altenkirchen gefragt.

Lesezeit 3 Minuten
Das deutsche Rentensystem steht vor einem Umbau. Nach der Sommerpause befasst sich der Bundestag mit den von der Alterssicherungskommission vorgelegten Reformplänen. Es geht unter anderem um die Einführung einer Kapitalrente sowie die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters, gekoppelt an die steigende Lebenserwartung.
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Kreis AltenkirchenPolitik
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