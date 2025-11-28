Jugendkunstschule Altenkirchen Wie Jugendliche und Kinder Zuversicht lernen Julia Hilgeroth-Buchner 28.11.2025, 14:00 Uhr

i Jugendkunstschule unterwegs: "In between" war der Name eines Projektes, das Tanja Corbach im Oktober mit Jugendlichen aus vier Ländern im Bad Marienberger "Europahaus" durchführte. Jugendkunstschule Altenkirchen

Die Jukusch Altenkirchen brachte Kindern mit Farben Gefühle näher. Die Leiter Corbach und Weigend blicken auf Erfolge 2025 zurück und planen trotz Hallen-Baustelle neue Projekte für 2026. Wie schafft die Kunstschule Zuversicht?

Das kleine Farbenmonster strahlt: Ganz und gar eingehüllt in ein gelbes Gewand und umgeben von fröhlichen Papierelementen im gleichen Farbton fällt es ihm leicht, zu lachen und zu hüpfen. Keine Frage, Gelb passt prima zu Fröhlichkeit. Diese Erfahrung machte nicht nur der Knirps, der für die Fotodokumentation „Gefühle“ der Jugendkunstschule Altenkirchen im gelben Kartonkostüm Modell gestanden hat.







