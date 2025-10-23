Neuer Chef der Polizeiwache
Wie Jörg Zöller die Region Wissen sicherer machen will
Zur offiziellen Amtseinführung von Jörg Zöller (rechts) war auch der Koblenzer Polizeipräsident Jürgen Süs nach Wissen gekommen.
Nach Günter Niemann, Hans-Peter Melles, Rainer Greb und Frank Reifenrath hat die Namensliste an der Spitze der Polizeiwache Wissen einen neuen Eintrag: Jörg Zöller. Der gebürtige Westerwälder wurde jetzt formell in sein Amt eingeführt. 

„Bereit, über den Tellerrand hinauszuschauen“, „gut vorbereitet“, „besonnen“, „kann zuhören“ – mit diesen und weiteren Attributen wurde Polizeihauptkommissar Jörg Zöller bei seiner formellen Amtseinführung als neuer Leiter der Polizeiwache Wissen charakterisiert.

