Nach Günter Niemann, Hans-Peter Melles, Rainer Greb und Frank Reifenrath hat die Namensliste an der Spitze der Polizeiwache Wissen einen neuen Eintrag: Jörg Zöller. Der gebürtige Westerwälder wurde jetzt formell in sein Amt eingeführt.
„Bereit, über den Tellerrand hinauszuschauen“, „gut vorbereitet“, „besonnen“, „kann zuhören“ – mit diesen und weiteren Attributen wurde Polizeihauptkommissar Jörg Zöller bei seiner formellen Amtseinführung als neuer Leiter der Polizeiwache Wissen charakterisiert.