Neuer Chef der Polizeiwache Wie Jörg Zöller die Region Wissen sicherer machen will 23.10.2025, 16:33 Uhr

i Zur offiziellen Amtseinführung von Jörg Zöller (rechts) war auch der Koblenzer Polizeipräsident Jürgen Süs nach Wissen gekommen. Elmar Hering

Nach Günter Niemann, Hans-Peter Melles, Rainer Greb und Frank Reifenrath hat die Namensliste an der Spitze der Polizeiwache Wissen einen neuen Eintrag: Jörg Zöller. Der gebürtige Westerwälder wurde jetzt formell in sein Amt eingeführt.

„Bereit, über den Tellerrand hinauszuschauen“, „gut vorbereitet“, „besonnen“, „kann zuhören“ – mit diesen und weiteren Attributen wurde Polizeihauptkommissar Jörg Zöller bei seiner formellen Amtseinführung als neuer Leiter der Polizeiwache Wissen charakterisiert.







Artikel teilen

Artikel teilen