Bei der ersten großen Samt Con in Siegen geht es weit mehr als um gezeichnete Figuren mit Kulleraugen. Ein Mitorganisator erklärt die wachsende Bedeutung von Mangas und Animes, die am 3. und 4. Mai in der Siegerlandhalle greifbar wird.

Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Mai, wird die Siegerlandhalle zum Herzen der japanischen Popkultur. Mit der ersten großen Samt Con feiert ein Event Premiere, das aus einer langjährigen lokalen Tradition erwächst. Das wird schon im Namen deutlich, der aus den Siegener Anime- und Mangatreffen hervorgegangen ist. Für seine Macher ist die Veranstaltung eine Herzensangelegenheit. Einer von ihnen: Jan Jaden Schmidt. Der 22-jährige zweite Projektleiter und Vorstand des Vereins „Jugend mal anders“ stellt die große Zusammenkunft mit auf die Beine. Für ihn und viele andere ist die Faszination für Anime und Manga tiefgründig und prägend.

Für Jan Jaden Schmidt bedeutet die Beschäftigung mit Anime und Manga vor allem soziale Verbundenheit. Er sagt: „Das ist für mich eine enorm schöne soziale Plattform, durch die ich viele liebe, nette, tolle Menschen und Persönlichkeiten kennenlernen durfte.“ Er beschreibt die Gemeinschaft als „eine liebe Community, die für alle da ist und niemanden ausschließt“. Niemand werde in eine Schublade gesteckt, so der Organisator der Samt Con. Man finde schnell Gleichgesinnte, deutschlandweit, aber auch im Siegerland.

„Dadurch konnte ich auch meine eigene Persönlichkeit mit entwickeln.“

Mitorganisator der Samt Con, Jan Jaden Schmidt, über seine persönliche Beziehung zu Manga und Animes.

Das Team hinter dem Event ist überzeugt, einen Nerv in der Region getroffen zu haben. Die bisherigen Rückmeldungen sind Schmidt zufolge „enorm positiv“. Die Faszination für Anime und Manga liegt für Schmidt auch in der Kunstform selbst. Sie ermögliche eine einzigartige Umsetzung von Geschichten und Charakteren, wie sie in Realverfilmungen nicht möglich wäre. Er spricht von tief ergreifenden Geschichten, die er in anderen Medien so nicht gefunden hat. Gerade in seiner Jugendzeit hätten ihm das Eintauchen in diese Welten geholfen. „Dadurch konnte ich auch meine eigene Persönlichkeit mit entwickeln und meine Lehren rausziehen.“

Der Weg in die Siegerlandhalle war ein langer. Begonnen hat alles 2006 mit kleinen Treffen namens „Kleine Samt“ (Kleines Siegener Anime- und Mangatreffen) in der Blue Box. 2017 wurde der Verein „Jugend mal anders“ gegründet, was den Treffen einen offiziellen Rahmen gab und sie zu regulären Events machte. Nach größeren Events fehlten nach einer coronabedingten Pause zunächst die Ressourcen.

Vielseitiges Programm geplant

Zum Programm: Auf der Hauptbühne erwarten die Besucher Livekonzerte von Künstlern wie Petra & Julia Scheeser (Anisong-Sängerinnen) sowie den Bands Kontrollverlust (Rock) und Murasaki Waves (Japanese Funk/Soul/Disco). Geplant sind auch Auftritte von Idol- und Theater-Showgruppen, „K-Pop Random Dance Sessions“ (spontane Choreographien zu Pop aus Südkorea) und Taiko-Trommel-Vorführungen. Auf dem Programm stehen ebenso zahlreiche Ehrengäste, darunter Synchronsprecher aus bekannten Serien, Cosplayer (als fiktive Charaktere verkleidete Besucher), die sich auch in einem Wettbewerb messen können, sowie Fragerunden und Signierstunden. Ergänzt wird das Angebot durch einen Händler- und Künstlerbereich, einen Gaming-Bereich mit Turnieren, Workshops zu Themen wie Cosplay, Zeichnen, 3D-Druck oder japanischer Kultur.

Aus Japan in die Welt: das Phänomen Manga und Anime

Manga und Anime sind Japans größte kulturelle Export-Schlager im Medienbereich, vergleichbar mit der globalen Wirkung von US-Filmen. Eine riesige Industrie mit weltweiten Fans ist in den vergangenen Jahrzehnten entstanden. Manga sind die gezeichneten Geschichten – vergleichbar mit Comics, aber mit einem einzigartigen Stil und oft in schwarz-weiß, die man typischerweise von rechts nach links liest. Die Themen decken eine breite Bandbreite ab, von Dramen über Thriller bis zu Science-Fiction. Anime sind die animierte Umsetzung dieser Geschichten oder auch eigenständige Produktionen – sozusagen die japanischen Zeichentrick-Serien und Kinofilme, die aber nicht nur Kinder ansprechen, sondern teils komplexe Storys für Erwachsene erzählen.