74 Schülerinnen und Schüler haben kürzlich ihr Abitur am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Betzdorf-Kirchen bestanden – und den Erfolg gemeinsam gefeiert. Als Jahrgangbeste wurden gleich drei Schülerinnen mit der identischen Durchschnittsnote ausgezeichnet. Im Interview mit unserer Zeitung blicken Charlotte Mohr, Anna Rüggeberg und Thirza Uhr zurück auf die Schulzeit und voraus auf ihr künftiges Leben.

i Charlotte Mohr kann sich eine berufliche Zukunft in der Wirtschaft oder der Medizin vorstellen. Charlotte Mohr

„Mein Interesse gilt sowohl der Medizin als auch der Wirtschaft, weshalb ich zwischen diesen beiden Richtungen schwanke.“

Charlotte Mohr

Wie sehen – mit dem besten Abitur am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium „in der Tasche“ – Ihre beruflichen und persönlichen Pläne für die Zukunft aus?

Thirza Uhr: Zunächst werde ich ein Freiwilliges Soziales Jahr beim „Hoffnungswerk“ im Ahrtal machen. Danach kann ich mir gut vorstellen, Soziale Arbeit zu studieren, aber ich halte mir offen, wie es danach weitergeht. Persönlich freue ich mich darauf, einen Schritt aus meinem gewohnten Umfeld herauszugehen und neue Erfahrungen zu sammeln. Obwohl ich dafür diesen Notenschnitt nicht unbedingt bräuchte, ist es schön, viele Möglichkeiten zu haben, falls ich einen anderen Weg einschlagen möchte.

Anna Rüggeberg: Erstmal werde ich mir nach der sehr schönen, aber manchmal auch anstrengenden Schulzeit eine Pause gönnen. Ich werde einige neue Orte in Europa erkunden, mich aber auch sportlichen Herausforderungen, wie dem Mammutmarsch stellen. Beruflich habe ich noch keinen exakten Plan. Einerseits fand ich den Beruf der Kriminalkommissarin schon immer sehr interessant und könnte mir vorstellen, dafür ab Herbst ein Duales Studium zu absolvieren. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, Physik zu studieren, da mich die vielen verschiedenen Phänomene in der Natur sehr interessieren. Aber auch Mathe und Chemie wären auf jeden Fall eine Option.

Charlotte Mohr: Eine endgültige Entscheidung habe ich noch nicht getroffen. Mein Interesse gilt sowohl der Medizin als auch der Wirtschaft, weshalb ich zwischen diesen beiden Richtungen schwanke. Das sind zwar sehr verschiedene Optionen, aber meiner Ansicht nach beides zukunftsfähige Berufszweige mit spannenden Inhalten.

i Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr im Ahrtal erwägt Thirza Uhr, Soziale Arbeit zu studieren. Thirza Uhr

„Schule ist mir immer leichtgefallen – das sehe ich ein Stück weit als Geschenk.“

Thirza Uhr

Was hat Sie besonders zu Ihrer herausragenden Leistung motiviert?

Uhr: Schule ist mir immer leichtgefallen – das sehe ich ein Stück weit als Geschenk. Gleichzeitig war ich bereit, Zeit und Mühe zu investieren, weil mir gute Noten wichtig waren. Obwohl ich kein konkretes berufliches Ziel vor Augen hatte, habe ich einfach versucht, mein Bestes zu geben.

Rüggeberg: Eigentlich war ich schon immer relativ gut in der Schule. Mir hat es Spaß gemacht, neue Dinge zu erlernen und diese auch außerhalb der Schule benutzen zu können. Dadurch hatte ich fast immer sehr viel Spaß in der Schule, und ich bin sehr traurig, dass die Schulzeit jetzt zu Ende ist. Ich wusste früh, dass die Schule eine sehr große Chance darstellt. In der Oberstufe habe ich dann schnell gemerkt, dass ich die Möglichkeit zu einem sehr guten Abitur habe und freue mich jetzt, dass ich es geschafft habe, da mir dadurch viele Wege für die Zukunft offenstehen.

Mohr: Den Ehrgeiz für gute Leistungen habe ich schon von klein auf gezeigt, eine besondere Motivation gab es nicht unbedingt. Die Unterstützung durch meine Familie hat mir jedoch stets geholfen. Zudem war es motivierend zu wissen, dass mir nun alle Türen offenstehen.

Studienfahrten nach Brüssel oder Budapest bleiben in Erinnerung

Welche Erinnerung/welches Ereignis werden Sie für immer mit Ihrer Schulzeit verbinden?

Uhr: Besonders in Erinnerung bleiben mir die Momente, in denen es nicht nur um Schule ging, sondern um das Miteinander. Zum Beispiel während des Varietés, das alle zwei Jahre stattfindet, wenn Schüler und Lehrer eine Show auf die Beine stellen und der teilweise stressige Schulalltag etwas in den Hintergrund rückt. Oder die Erlebnisse mit meinen Freunden auf der Studienfahrt 2024 in Brüssel.

Rüggeberg: Ich werde auf jeden Fall immer an die vielen schönen Momente denken, die sich sowohl im Unterricht, als auch in den vielen Pausen mit meinen Freunden aufgetan haben. Aber auch außerhalb des Unterrichts gab es viele tolle Ereignisse, wie die Studienfahrt nach Budapest oder die Projekttage, an denen wir versucht haben, eine Zuckerwattenmaschine selbst zu bauen. Des Weiteren habe ich in der Schule meinen Freund kennengelernt, was ich somit auch immer mit der Schulzeit verbinden werde.

Mohr: Unsere Studienfahrt nach Brüssel im Sommer werde ich immer in Erinnerung behalten. Zusammen mit meinen besten Freunden war das ein sehr schöner Abschluss.

Kunst, Mathe, Bio und Erdkunde als Lieblingsfächer

Welches Fach hat Ihnen die größte Freude bereitet und warum? Sehen Sie Ihre berufliche Zukunft damit verbunden?

Uhr: Mir hat die Zeit im Kunstunterricht, einer meiner Leistungskurse, sehr viel Freude bereitet. Nicht nur die Kunsttheorie ist wirklich interessant. Das praktische Arbeiten hat sich für mich mehr wie ein Hobby und nicht wie Schule angefühlt. Ich denke, die Kreativität, die im Kunstunterricht eine zentrale Rolle gespielt hat, könnte ich gut in einem sozialen Beruf einbringen, da dort oft kreative Ansätze gefragt sind.

Rüggeberg: Vor allem Mathe hat mir sehr große Freude bereitet. Das lag vor allem daran, dass immer alles logisch zusammenhängt und man sich alles gut erschließen konnte. Damit war Mathe in der zehnten Klasse auch mein erster gewählter Leistungskurs. Gleichzeitig hatte ich immer sehr viel Spaß an Chemie und Physik, da man dadurch seine Umgebung besser verstanden hat, es aber auch immer noch neue Dinge zu entdecken gab. Auch in der Zukunft wird die Mathematik eine größere Rolle spielen, sei es bloß aus Interesse oder weil ich meiner Schwester bei den Hausaufgaben helfe. Beruflich würden sich diese Fächer in einem reinen Fachstudium auf jeden Fall wiederfinden, aber auch bei der Kriminalpolizei wird analytisches Denken benötigt, welches man durch Naturwissenschaften und Mathe erlernt hat.

Mohr: Biologie und Erdkunde, wobei Ersteres vor allem aufgrund meines Interesses für Medizin zu meinen Lieblingsfächern zählt. Erdkunde enthielt bei uns auch Wirtschaftsgeografie, weshalb dies mit meinem Interesse an Wirtschaft einhergeht.

i Anna Rüggeberg will sich nach der Schulzeit erstmal eine Pause gönnen und neue Orte kennenlernen. Kriminalkommissarin findet sie einen spannenden Beruf. Anna Rüggeberg

„Abseits des Schulalltags spielt die Musik eine sehr wichtige Rolle. Ich spiele im Musikverein Dermbach Trompete und leite nebenbei ein kleines Jugendorchester.“

Anna Rüggeberg

Welches Hobby bzw. welche Freizeitbeschäftigung spielt in Ihrem Leben abseits des Schulalltags die wichtigste Rolle – und wie kamen Sie dazu?

Uhr: In den vergangenen Jahren hat mich besonders meine Mitarbeit im christlichen Jugendkreis JAM (EfG Daaden) geprägt. Ich bin mit 14 als Teilnehmerin dort hingekommen und war sofort begeistert von der Gemeinschaft. Später wurde ich Mitarbeiterin und habe dabei gemerkt, wie gerne ich Projekte für und mit anderen organisiere und Zeit in die Beziehungen zu anderen Menschen investiere. In diesem Hobby vereint sich vieles, was mir wichtig ist: mein Glaube, meine Kreativität. Musik (ich spiele seit 14 Jahren Klavier) und der Austausch mit anderen.

Rüggeberg: Abseits des Schulalltags spielt die Musik eine sehr wichtige Rolle. Ich spiele im Musikverein Dermbach Trompete und leite nebenbei ein kleines Jugendorchester. Zum Trompetespielen bin ich damals in der fünften Klasse in der Bläserklasse unserer Schule gekommen, selbst da hat die Schule mich also in gewisser Weise weiterentwickelt. Zudem war ich auch viele Jahre in den Orchestern der Schule aktiv.

Mohr: Vor allem sportliche Aktivitäten wie Joggen und Fitnesstraining oder Skifahren im Winter, um fit zu bleiben. Ansonsten interessiere ich mich auch für Mode.

Diese 74 Schülerinnen und Schüler haben ihr Abitur am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf bestanden

Charlotte Backhus, Kirchen; Lena Bauseler, Betzdorf; Lilli Marie Becker, Steineroth; Eva Carlotta Besche, Alsdorf; Leonie Blecker, Betzdorf; Lukas Paul Bockheim, Brachbach; Fabienne Braun, Nauroth; Moritz Brenner, Elkenroth; Ilaina Joline Buhl, Friedewald; Simon, Czuprynski, Brachbach; Paul Louis Düber, Friesenhagen; Samira-Juliana Eidt, Mittelhof; Laura Eiteneuer, Betzdorf; Tamio Engel, Friesenhagen; Maximilian Freier, Betzdorf; Ben Alexander Glunz, Daaden; Clemens Goerke, Betzdorf; Maja Graw, Weitefeld; Lotta Marie Greipel, Betzdorf; Marc Joschua Greis, Schutzbach; Luca-Paul Grupinski, Betzdorf; Maria Elisabeth Härtling, Wallmenroth; Silas Held, Friedewald; Justin Himmelstein, Betzdorf; Lars Höfer, Katzwinkel; Johanna Holschbach, Scheuerfeld; Joshua Finn Hottgenroth, Scheuerfeld; Lubna Humam Kamel, Betzdorf; Sophia Hundt, Scheuerfeld; Moritz Jung, Friedewald; Noah Elias Kastner, Betzdorf; Silas Kiesler, Betzdorf; Anna Kirchhöfer, Grünebach; Lukas Knautz, Friedewald; Finn Niklas Köhler, Scheuerfeld; Osman Korkusuz, Betzdorf; Lukas Külzer, Steinebach; Lena Lampl, Grünebach; Emma Evelin Leu, Kirchen; Maximilian Lingemann, Friesenhagen; Sophie Löhr, Herdorf; Kim-Sophie Lonzer, Wallmenroth; Anna Lena Mertens, Herdorf; Gwenwyfar Melina Mertük, Daaden; Luka Marleen Mockenhaupt, Scheuerfeld; Charlotte Mohr, Alsdorf; Anton Mudersbach, Emmerzhausen; Sofia Luisa Mülln, Brachbach; Clara Nelke, Kirchen-Herkersdorf; Emma Fee Nettelrodt, Kirchen-Offhausen; Jule Orthen, Scheuerfeld; Marie Orthen, Wallmenroth; Paul Luca Palzer, Mauden; Verena Pankratz, Niederdreisbach; Leonard Peter, Betzdorf; Emma Petznick, Kirchen-Wehbach; Stella Pfeifer, Betzdorf; Evelyn Pogorazdov, Siegen; Theresa Maria Quast, Katzwinkel; Anna Sophie Rüggeberg, Herdorf; Colin Sahm, Wallmenroth; Jonathan Sayn, Herdorf; Klara Schmidt, Betzdorf; Merle Schöne, Niederfischbach; Luis Schotschneider, Betzdorf; Leonard Schütz, Weitefeld; Lara Sophie Schwan, Kirchen; Julian Spies, Betzdorf; Aila Sophie Stelzig, Scheuerfeld; Elias Trippler, Daaden; Peter-Luis Trippler, Derschen; Thirza Uhr, Emmerzhausen; Konstantin Weisang, Derschen; Marie Würthen, Katzwinkel.