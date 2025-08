Der Automobilzulieferer Montaplast will bis Ende 2028 650 Stellen in Morsbach abbauen. Mehr als ein Viertel der dortigen Belegschaft kommt aus dem Kreis Altenkirchen. Wir ordnen die Lage bei dem Global Player ein.

Stagnierender Autoabsatz, knallharter Wettbewerb, zeitweilige Finanzierungslücken und hausgemachte Strukturprobleme: Der Automobilzulieferer Montaplast steckt in Schwierigkeiten – und soll durch harte Einschnitte wieder rentabel werden. Der Ende Juli angekündigte Abbau von 650 Stellen am Hauptsitz in Morsbach kam zwar für die Belegschaft nicht ganz überraschend, sendet aber dennoch Schockwellen, die weit ins AK-Land ausstrahlen, wo ein wesentlicher Teil der Beschäftigten zuhause ist. Indem wir den Informationsstand zu den wichtigsten Fragen zusammenfassen, ordnen wir die Lage bei dem Global Player aus dem Oberbergischen Kreis ein.

1 Wie viele „Montaplaster“ kommen tatsächlich aus dem AK-Land?

Montaplast beschäftigt genau 591 Mitarbeiter aus dem Kreis Altenkirchen, wie ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage erklärt. „Das entspricht rund 27 Prozent der Beschäftigten in Morsbach“, so der Sprecher weiter.

2Wie ist eine Woche nach Verkündung des Stellenabbaus in einer Betriebsversammlung die Stimmung in der Belegschaft?

Darüber wollte unsere Zeitung mit dem Betriebsratsvorsitzenden Frank Rosenthal sprechen, der in der Pressemitteilung zum Reformkurs bei Montaplast ausgiebig zitiert wurde. Über die von der Geschäftsführung beauftragte PR-Agentur, die laut eigenen Angaben eigentlich nur für die Unternehmensleitung sprechen kann, lässt der Betriebsrat jedoch erklären, „keine weiteren Erklärungen“ abgeben zu wollen. In besagter Pressemitteilung hatte Rosenthal Vertrauen des Betriebsrats in die neue Geschäftsführung um CEO Tom Graf erkennen lassen. „Das Management hat den Betriebsrat früh ins Boot geholt und während der ganzen Vorbereitungsphase offen und transparent kommuniziert“, äußerte er sich. Dagegen sparte der Betriebsrat nicht mit Kritik am alten Management, das die Finanzierungsprobleme nicht gelöst habe.

3Was ist über den Managementwechsel bei Montaplast bekannt?

Die neue Geschäftsführung um Tom Graf ist seit Mitte März 2025 im Amt, so der Unternehmenssprecher. Im Impressum auf der Webseite des Unternehmens werden neben Graf noch vier weitere Vertretungsberechtigte genannt. Als im November 2024 bekannt wurde, dass bei Montaplast kein Weihnachtsgeld ausbezahlt würde, um ernsthafte liquiditätsbedingte Insolvenzrisiken zu vermeiden, wurde in Medienberichten noch Christian A. Stulz als CEO genannt, der zugleich bis heute als Gesellschafter die Inhaberfamilie Stulz vertritt.

Der Wechsel an der Firmenspitze soll mit diesem drastischen Schritt, der zu starker Betroffenheit in der Belegschaft und unter anderem spontanen Arbeitsniederlegungen und einem Polizeieinsatz führte, laut dem Montaplast-Sprecher zwar nicht in Zusammenhang stehen. Fakt ist aber: Nachdem bereits zuvor mehrere Geschäftsführer aus dem Management ausgeschieden sind, wird seit Mai 2025 auch Christian Stulz nicht mehr als Geschäftsführer geführt.

Beim neuen Hauptgeschäftsführer Tom Graf, Jahrgang 1956, spricht unterdessen vieles dafür, dass er als Sanierungschef auf Zeit (Interim-CEO) agiert. In dieser Rolle war Graf laut seinem öffentlich zugänglichen Lebenslauf bereits an mehreren anderen Stationen erfolgreich tätig, unter anderem bei der Huf Group, ebenfalls ein weltweit tätiger Automobilzulieferer.

4 Wie verteilen sich die derzeit 2100 Montaplast-Mitarbeiter in Morsbach auf unterschiedliche Abteilungen? Welche Sparten werden am stärksten von dem Stellenabbau betroffen sein?

Dazu möchte die Unternehmensleitung auf Nachfrage keine Angaben machen, ebenso wenig zur Anzahl der derzeit beschäftigten Leiharbeiter und ob diese in die angegebene Mitarbeiterzahl bereits eingerechnet sind. Eine unserer Zeitung vorliegende Information bestätigt das Management aber: Die Anzahl der Mitarbeiter in der direkten Produktion, die als Maschinenbediener oder in vergleichbaren Tätigkeiten beschäftigt sind, soll möglichst wenig reduziert werden.

5Wie bewertet die Firmenleitung die derzeitige Auftragslage?

„Die Auftragslage hat sich verbessert, da wir nach der erfolgreichen Finanzierungsrunde wieder vergabefähig sind“, teilt der Unternehmenssprecher dazu mit. Der neue Basiszoll von 15 Prozent für Exporte in die USA habe demnach keinen nennenswerten Einfluss auf die Unternehmensplanung von Montaplast, die auch an einem Standort in den USA produzieren. Da die Produktlösungen von Montaplast sowohl in E-Autos als auch in Autos mit Verbrennermotoren eingesetzt werden, sieht das Unternehmen im Wandel zur Elektromobilität „keinen nennenswerten Einfluss“ auf Produktprogramm und Geschäftsentwicklung. „Auch die fortschreitende Digitalisierung in den Fahrzeugen führt bei Montaplast zu keinen disruptiven Technologie-Sprüngen“, heißt es auf Anfrage weiter.