Chancen für Neubeginn Wie Integration in Arbeit gelingen kann Julia Hilgeroth-Buchner 17.01.2026, 17:00 Uhr

i Glückliche Gesichter: Ein zentraler Punkt des Abends rund um die Integration von Flüchtlingen in den regionalen Arbeitsmarkt waren die Erfolgsgeschichten, die von heimischen Arbeitsgebern bzw. Ausbildern und ihren "Schützlingen" vorgestellt wurden. Die Moderation hatte Dorothee Hermes-Malmedie (Vorsitzende der "Flüchtlingshilfe Flammersfeld", Mitte vorne). Julia Hilgeroth-Buchner

Bei einer Informationsveranstaltung im Flammersfelder Bürgerhaus berichteten Flüchtlingshilfe, Unternehmen und Institutionen von gelungenen Integrationswegen. Im Mittelpunkt standen Erfolgsgeschichten aus der Region – aber auch bestehende Hürden.

Geflüchtete und teils schwer traumatisierte Menschen bei ihrem Neuanfang in Deutschland zu unterstützen, das ist seit vielen Jahren die Kernkompetenz der „Flüchtlingshilfe Flammersfeld“. In einer groß angelegten Informationsveranstaltung zum Thema „Fachkräfte für Unternehmen – Erfolgsgeschichten der Integration“ im Bürgerhaus gab der Verein nun im Schulterschluss mit regionalen Arbeitgebern einen Einblick in erfreulich verlaufene Biografien. ...







