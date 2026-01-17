Bei einer Informationsveranstaltung im Flammersfelder Bürgerhaus berichteten Flüchtlingshilfe, Unternehmen und Institutionen von gelungenen Integrationswegen. Im Mittelpunkt standen Erfolgsgeschichten aus der Region – aber auch bestehende Hürden.
Lesezeit 2 Minuten
Geflüchtete und teils schwer traumatisierte Menschen bei ihrem Neuanfang in Deutschland zu unterstützen, das ist seit vielen Jahren die Kernkompetenz der „Flüchtlingshilfe Flammersfeld“. In einer groß angelegten Informationsveranstaltung zum Thema „Fachkräfte für Unternehmen – Erfolgsgeschichten der Integration“ im Bürgerhaus gab der Verein nun im Schulterschluss mit regionalen Arbeitgebern einen Einblick in erfreulich verlaufene Biografien. ...