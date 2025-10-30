Die Innenstadt von Betzdorf steckt in der Krise: Leerstand, wenig Leben, schwindende Attraktivität. Ein Förderantrag soll nun den Wandel bringen. Acht „Leuchtturmprojekte“ sollen das Zentrum neu beleben – vom Hellerufer bis zum Bahnhof.
Lesezeit 2 Minuten
Immer größerer Leerstand, fehlende Aufenthaltsqualität, der Verfall von Gebäuden. Die Liste der Probleme in der Betzdorfer Innenstadt ist lang. Für die Sieg-Heller-Stadt sind Investitionen bei knappem Budget auch schwierig. Deshalb hat der Stadtrat sich in seiner jüngsten Sitzung entschlossen, dass die Stadt einen Aufnahmeantrag in das Städtebauförderungsprogramm stellen soll.