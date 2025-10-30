Städtebauförderprogramm Wie Innenstadt Betzdorf ein neues Gesicht erhalten soll 30.10.2025, 18:00 Uhr

i Seit Langem klafft eine Lücke in der Betzdorfer Innenstadt. Jetzt kommt die Idee auf, den Bereich zu nutzen, um die Aufenthaltsqualität in der Stadt zu verbessern. Thomas Leurs

Die Innenstadt von Betzdorf steckt in der Krise: Leerstand, wenig Leben, schwindende Attraktivität. Ein Förderantrag soll nun den Wandel bringen. Acht „Leuchtturmprojekte“ sollen das Zentrum neu beleben – vom Hellerufer bis zum Bahnhof.

Immer größerer Leerstand, fehlende Aufenthaltsqualität, der Verfall von Gebäuden. Die Liste der Probleme in der Betzdorfer Innenstadt ist lang. Für die Sieg-Heller-Stadt sind Investitionen bei knappem Budget auch schwierig. Deshalb hat der Stadtrat sich in seiner jüngsten Sitzung entschlossen, dass die Stadt einen Aufnahmeantrag in das Städtebauförderungsprogramm stellen soll.







