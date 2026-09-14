Ausgleichsflächenanalyse
Wie in Kirchen das Bauen beschleunigt werden soll
Die Verbandsgemeinde Kirchen macht schon Ausgleichsflächen für mögliche Baugebiete aus. Darunter auch Waldgebiete südlich von Fr
Die Verbandsgemeinde Kirchen macht schon Ausgleichsflächen für mögliche Baugebiete aus. Darunter auch Waldgebiete südlich von Freusburg.
Thomas Leurs

Wenn neuer Wohnraum geschaffen wird, ist das oft ein Eingriff in die Natur. Dafür müssen Ausgleichsflächen gefunden werden. Die Verbandsgemeinde Kirchen hat eine Analyse durchführen lassen, deren Ergebnis jetzt präsentiert wurde. 

Lesezeit 2 Minuten
In der jüngsten Ratssitzung der Verbandsgemeinde (VG) Kirchen wurde eine neu erstellte Ausgleichsflächenanalyse vorgestellt. Hintergrund ist, dass bei Bauvorhaben in der Regel Ausgleichsflächen gefunden werden müssen. Das kann mitunter das Bauvorhaben weiter verzögern.
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Kreis AltenkirchenBauen & Wohnen

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