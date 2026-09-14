Wenn neuer Wohnraum geschaffen wird, ist das oft ein Eingriff in die Natur. Dafür müssen Ausgleichsflächen gefunden werden. Die Verbandsgemeinde Kirchen hat eine Analyse durchführen lassen, deren Ergebnis jetzt präsentiert wurde.
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In der jüngsten Ratssitzung der Verbandsgemeinde (VG) Kirchen wurde eine neu erstellte Ausgleichsflächenanalyse vorgestellt. Hintergrund ist, dass bei Bauvorhaben in der Regel Ausgleichsflächen gefunden werden müssen. Das kann mitunter das Bauvorhaben weiter verzögern.