Grünebach bereitet sich auf ein besonderes Wochenende vor: Die Ortsgemeinde im Hellertal feiert am 2. und 3. August ihr 550-jähriges Bestehen mit einem Dorf- und Waldfest. Ortsbürgermeister Mike Pfeifer spricht von einer „herausragenden Party“, um das Jubiläum angemessen zu zelebrieren. Tatsächlich blickt die Gemeinde in der Alt-Verbandsgemeinde Betzdorf auf eine facettenreiche Historie zurück, die auch viel über den Aufstieg und Niedergang der Montanindustrie in der Region aussagt.

Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes unter dem Namen Gronenbach datiert auf das Jahr 1475. Der umgangssprachliche Name „Grömisch“ für Grünebach rührt aus dem Dialekt heraus und könnte möglicherweise von einem Michel von Grünebach abgeleitet worden sein, der bei der ersten urkundlichen Erwähnung erwähnt wurde. Dieser Michel von Grünebach konnte im Jahr 1576 der gräflichen Kanzlei die Läutung der Dorfglocke gestatten, die heute im Grünebacher Wappen als Hauptkomponente abgebildet ist.

i Die Mofa-Tour des MC Grünebachs gehört seit der Pandemie fest zum Veranstaltungsprorgramm der Ortsgemeinde. Anlässlich des 550-jährigen Bestehens findet sie wieder statt. Claudia Geimer

Obwohl Grünebach mit seinen etwas mehr als 500 Einwohnern heute eine reine Wohngemeinde ist, war sie einst ein bedeutender Industriestandort. 1738 wurde an der Grenze zu Alsdorf die Grünebacher Hütte, eigentlich Neugrünebacher Hütte, errichtet. Dort wurde das für seine herausragende Qualität bekannte „Kalterblasene Siegerländer Spezialroheisen“ hergestellt. Die Hütte wurde durch die Wasserkraft der Heller betrieben. Im Zuge des Hüttensterbens im Siegerland gingen die Lichter der Grünebacher Hütte am 12. Juli 1963 aus. Heute ist der historische Hochofen mit Raugemäuer unter Denkmalschutz gestellt und kann besichtigt werden. Über Jahrzehnte war das Gelände ungenutzt. Mittlerweile wird dort erneuerbare Energie produziert: Ein Teil des ehemaligen Industriegeländes der Grünebacher Hütte wurde von der Gemeinde 2021 erworben und zu einem Solarpark umgenutzt. Eine weitere Besonderheit Grünebachs ist die Gaststätte Bürgerstube, die sich seit einigen Jahrzehnten im Besitz der Gemeinde befindet. Ortsbürgermeister Pfeifer merkt an, dass dies „nahezu ein Alleinstellungsmerkmal“ sei. Es gibt nicht viele Gemeinden in der Region, die ein ähnliches Modell umsetzen, etwa das benachbarte Alsdorf mit dem Haus Hellertal oder Herdorf mit dem Hüttenhaus. Natürlich ist das Team der Grünebacher Bürgerstube auch in die Feierlichkeiten involviert.

i Ortsbürgermeister Mike Pfeifer vor der Bürgerstube. Der Ortsgemeinde gehört das Gebäude. Archiv Daniel-David Pirker. Daniel-D. Pirker

Ortschef Pfeifer freut sich insbesondere auf den Auftritt der Coverband De Pänz am Samstagabend, die zum ersten Mal in Grünebach rocken werden. Ein weiteres Highlight ist die Zieleinfahrt der Mofatour des MC Grünebach, die während Corona ins Leben gerufen wurde. Die offizielle Feierstunde zu 550 Jahre Grömisch am Samstag wird bewusst kurzgehalten. Ein Höhepunkt wird ein Vortrag zur Heimatforschung von Joachim Weger, Heimatforscher und Beigeordner der Verbandsgemeinde, sein. Der Sonntag steht ganz im Zeichen des traditionellen Waldfestes des MGV Grünebach. Besonders wichtig war es dem Organisationsteam, dass der Eintritt kostenlos ist. Das wurde auch durch Sponsoren möglich. Keine Selbstverständlichkeit für einen keinen Ort. Genauso wie das ehrenamtliche Engagement, ohne das solche Festlichkeiten kaum möglich sind.

Als Veranstalter treten die Ortsgemeinde zusammen mit dem MGV Grünebach auf, dem ältesten Verein im Ort (gegründet 1879, aber es machen alle ehrenamtlichen Gruppen mit: der MC Grünebach, der 1. FC Grünebach, die Kolpingfamilie, die Freiwillige Feuerwehr und ihr Förderverein, die Theaterfrauen und der Dorfförderverein „Wir für Grünebach“. Selbstverständlich sei es nicht, dass heutzutage noch so viele ehrenamtliche Helfer unterstützen, so Pfeier. „Bei uns ist das zum Glück noch gegeben. Alle Vereine ziehen an einem Strang.“

Programm zum Dorf- & Waldfest „550 Jahre Grömisch“

Samstag, 2. August: Nach der Zieleinfahrt der Mofatour ab 16 Uhr (Wer am Samstagmorgen um 9.30 Uhr mit seinem Gefährt bei der Bürgerstube steht, kann teilnehmen) findet die Feierstunde zu 550 Jahre Grömisch statt. Im Anschluss rockt auf der Jubiläumsparty die Coverband De Pänz.

Sonntag, 3. August: Das traditionelle Waldfest des MGV Grünebach lockt ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen. Unter anderem gibt es hausgemachte Erbsensuppe. Für Kinder werden Hüpfburgen aufgestellt. Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenlos.