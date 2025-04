Wenn sich auf Stadtfesten Kindertrauben um Gleichaltrige mit Virtual-Reality-Brillen bilden, dann sind die beiden nicht weit entfernt. Sarah Brühl und Sascha Hensel gehören längst zu den Gesichtern der Verbandsgemeindeverwaltung in der Öffentlichkeit. Seit zehn Jahren bringen sie Betzdorf digital voran. Die Arbeit der beiden ist seit einigen Wochen ganz konkret für jeden Bürger spürbar, der einen Termin mit den Bürgerbüros in Betzdorf oder Gebhardshain digital ausmachen will. Auf die neu eingeführte Buchungssoftware Frontdesk war man im Rahmen des vom Land geförderten Netzwerks Digitale Dörfer gestoßen. Betzdorf digital ist darin eingebettet – und mehr.

Die VG Betzdorf-Gebhardshain nimmt hier eine federführende Rolle ein, schließt für die Kooperationskommunen Göllheim und Otterbach-Otterberg (beide Pfalz) etwa Verträge ab. Auf seiner Sitzung Anfang März verabschiedete der Verbandsgemeinderat eine Kooperationsvereinbarung. Die aus der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen des Netzwerks dienen wiederum als Grundlage für Projekte interessierter Kommunen. 61 sind mittlerweile an Bord, die 62. Verbandsgemeinde hat sich angemeldet. Zudem wurde eine interkommunale Plattform ins Leben gerufen, über die sich 126 Kommunen und knapp 280 Mitglieder austauschen.

„Wir sind der Ankerpunkt, der alles organisiert.“

Sarah Brühl über eine der Hauptfunktionen von Betzdorf digital innerhalb des Netzwerks Digitale Dörfer

30 Veranstaltungen wurden bereits innerhalb der Netzwerkarbeit durchgeführt. Brühl schätzt, dass man insgesamt 500 Teilnehmende so erreicht habe, von Groß bis Klein: „Wir geben die Impulse. Wir sind der Ankerpunkt, der alles organisiert.“ Die Bandbreite des Netzwerks ist breit, wie Brühl erklärt: angefangen bei Wissensdatenbanken über Bürgerbeteiligungen oder auch technische Neuerungen in Verwaltungen wie Managementsysteme für Dokumente oder beispielsweise die Einführung von digitalen Bezahlmöglichkeiten. Eine große Rolle spielt außerdem, wie effektiv mit digitalen Mitteln kommuniziert wird. Öffentlichkeitsarbeit, aber auch die Kommunikation im Krisenfall, gehören dazu.

Dass Brühl und Hensel mittlerweile weit und breit in der Region bekannt sind, ist kein Zufall. In den vergangenen Jahren haben sie zahlreiche Projekte, oft mit Partnern, umgesetzt. 2015 begann Betzdorf digital damit, eine lokale Kampagne umzusetzen, was auch Gegenstand der Förderungen ist. „Wir haben gesagt, wir brauchen ein Angebot für unsere Bürger. Wir müssen Digitalisierung zum Anfassen schaffen“, beschreibt Sascha Hensel eine der Kernmotivationen. Betzdorf digital stellt etwa in seinen Räumlichkeiten in der Viktoriastraße einen 3D-Drucker zur Verfügung, den etwa Schulen ausleihen können. Die Gebhardshainer Westerwaldschule hat sich daraufhin selbst ein solches Gerät angeschafft. Der Funken ist also übergesprungen. Die Zielgruppen sind grundsätzlich weit gefasst. „Eigentlich alle“ Bevölkerungsgruppen sollen angesprochen werden, so der Digitalfachmann.

Pandemie verstärkte Bedarf nach digitalen Lösungen

Die Pandemie hatte den Schilderungen von Brühl und Hensel nach, den Bedarf zusätzlich erhöht. Hensel erinnert sich, dass sich plötzlich Verwaltungen ganz anders aufstellen mussten. „Das hat einen richtigen Schwung gegeben.“ Dabei habe sich der in Betzdorf gestartete Dorffunk als schnelles Kommunikationsmittel für die Bürger etabliert. Eine ursprünglich anders gedachte Funktion der App, nämlich „Biete und Suche“, entwickelte sich demnach zu einem wichtigen Werkzeug für bürgerliche Hilfsinitiativen. Schließlich wurde die Anwendung für ganz Rheinland-Pfalz ausgerollt.

Die nächsten Schritte sehen eine stärkere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger vor. Ein besonderer Fokus wird auf den Bereichen Aus- und Weiterbildung sowie dem Kompetenzaufbau liegen, um die Menschen vor Ort noch besser für die digitale Zukunft zu rüsten. Ein spannendes Projekt für die nähere Zukunft sind die geplanten 360-Grad-Rundgänge durch die Verbandsgemeinde. Diese digitalen Erkundungstouren sollen es sowohl Einheimischen als auch Interessierten von außerhalb ermöglichen, virtuell durch die Orte zu spazieren und die Schönheiten der Region zu entdecken.