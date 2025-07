Die Hyperinflation 1923 hat die Deutschen nachhaltig geprägt. Auch in der Region des Kreises Altenkirchen und im Westerwaldkreis. Was damals los war und wie die Menschen damit umgegangen, dazu hat der Kirchener Uwe Bronnert ein Buch herausgebracht.

Die Hyperinflation 1923 war eine Zeit, die sich unsereins heute kaum noch vorstellen kann. In einem irrsinnigen Tempo entwertete sich das Geld. Selbst einfache Produkte wie Milch, Brot oder Butter kosteten in der Hochphase im November Milliarden oder gar Billionen. Eine Zeit großer Unsicherheit, die das Leben der Menschen auf eine harte Probe gestellt hat.

Der Kirchener Uwe Bronnert interessiert sich bereits seit Jahrzehnten für Münzen und Geldscheine. Im Jahr 1995 hat er seinen ersten Fachaufsatz zu dem Thema geschrieben. Über die Jahre schrieb er immer mal wieder einen weiteren. „Das war erst mal nicht viel“, sagt er beim Besuch unserer Zeitung. „Vielleicht so vier bis fünf pro Jahr.“ Als der ehemalige Berufsschullehrer dann 2015 in Pension gegangen ist, hat er mehr Zeit für seine Leidenschaft. Seitdem hat er Hunderte von Aufsätzen in Fachpublikationen und online in Blogs veröffentlicht.

Nicht die Geldscheine interessieren Bronnert, sondern die Geschichte dahinter

Doch ihn interessieren weniger die Geldscheine und Münzen an sich, sondern die Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Besonders angetan hat ihn die Zeit der Hyperinflation. Genau darum geht es in seinem mehr als 500 Seiten starken Buch „Die Millionäre vom Westerwald“, das er vor wenigen Wochen im Eigenverlag herausgebracht hat, in dem er seine in Jahrzehnten angesammeltes Wissen zusammengetragen hat.

Die Stadt Kirchen, die in Bronnerts Buch natürlich auch eine Rolle spielt, hatte selbst einst den Namen „Dorf der Millionäre“. Doch während diese Millionäre sich teure Villen und ein exklusives Leben leisten konnten, geht es in Bronnerts Werk eher um sehr arme Menschen beziehungsweise die Lebensumstände, in denen sie lebten.

Schwerpunkt liegt auf dem Westerwald

Ein Schwerpunkt in dem Buch macht der Westerwaldkreis aus (noch unterteilt in den früheren Ober- und Unterwesterwaldkreis). Denn das Stadtarchiv der Stadt Montabaur hat umfangreiche Akten, in denen Bronnert zu seinem Thema fündig geworden ist. Aber auch in den Archiven in Wiesbaden, Koblenz, Frankfurt, Dillenburg, Siegen und Westerburg. Für den Kreis Altenkirchen etwa habe es aufgrund von Verlusten im Zweiten Weltkrieg nur noch wenige Akten gegeben. Deshalb hat sich der Pensionär noch zusätzlich auf Berichte und Meldungen regionaler Zeitungen gestützt.

„Das Buch war ursprünglich auf 300 Seiten geplant“, verrät Bronnert. Doch die bereits umfangreiche Arbeit, die er geleistet hat, und weitere Recherchen ließen das Buch am Ende auf 535 Seiten anwachsen. Besonders dem Kirchener Designer Dieter Latsch ist er dankbar, der die immer wieder neuen Sonderwünsche Bronnerts für das Buch aufnahm.

Städte und Gemeinden druckten eigenes Notgeld

Da das Geld in der Hochphase schneller an Wert verlor, als man es nachdrucken konnte, mussten die Städte und Gemeinden selbst tätig werden. Sie druckten sogenanntes Notgeld. Und davon gab es nicht gerade wenig. „Allein der Unterwesterwaldkreis hat von Juli bis Oktober 1923 gut 60 verschiedene Scheine herausgegeben“, sagt Bronnert. Mit diesem Notgeld konnte man auch nur bestimmte Dinge kaufen, wie etwa Brot, Fahrkarten, Kleidung, Dienstleistungen.

Und das auch nur für einen bestimmten Zeitpunkt. Denn das Geld sollte schnell ausgegeben werden, die Menschen sollten konsumieren und nicht sparen. Doch Anfang der 1920er-Jahre wurde das Notgeld selbst zur Handelsware. So schrieb am 3. März 1921 ein A. Schneider aus Bonn an die Stadtkasse Montabaur, ob er nicht 300.000 Scheine im Wert von 75.000 Mark erwerben könnte. Er selbst sei großer Sammler und wolle die Scheine in weitere Sammlerhände geben. Dieses Gesuch lehnte der Bürgermeister Gaul mit der Begründung, dass „es unseres Erachtens nicht erlaubt ist, mit dem Notgeld Geschäfte zu machen ...“

In einer kleinen Auflage von 150 Exemplaren ist das Buch „Die Millionäre vom Westerwald“ mit mehr als 650 Abbildungen erschienen. Wer an einem Exemplar interessiert ist, kann sich an Uwe Bronnert wenden. Seine E-Mail-Adresse: uwebt@t-online.de