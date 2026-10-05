Seit 40 Jahren wachsen „im Tal“ bei Hasselbach Kunstwerke in und mit der Landschaft. Ein Familienprojekt, Stiftung und Künstler haben hier einen lebendigen Ausstellungsraum geschaffen – und suchen Wege, ihn noch offener zu machen.
Lesezeit 3 Minuten
Die Westerwälder Dörfer träumen im spätsommerlichen Sonnenschein, als unsere Zeitung an der „Alten Schule“ in Hasselbach eintrifft. Das historische Gebäude mit seinen Gärten und Plätzen schmiegt sich wunderbar in die ländliche Umgebung ein und trägt die deutliche Handschrift der Familie Wortelkamp: Hier darf die Natur atmen, hier können sich Menschen und heimische Tiere auf ihre Weise entfalten.