Ausgezeichneter Wanderweg Wie ich auf dem Druidensteig völlig neben der Spur lief Michael Fenstermacher 21.07.2026, 12:00 Uhr

i Ein schön gestalteter Rastplatz mit dem Druidensteig-Symbol befindet sich am Höhenweg zwischen Freusburgermühle und Katzenbach. Markiert ist hier allerdings schon die zweite Etappe, wie unser Reporter nachträglich festgestellt hat. Michael Fenstermacher

Der Druidensteig, soeben zu Deutschlands schönstem Wanderweg gewählt, ist durchgehend markiert. Warum man dennoch nicht blindlings loslaufen, sondern sich ein wenig mit der Route beschäftigen sollte, hat unser Autor am eigenen Leib erfahren.

Einfach mal weg sein, den Gedanken Freiraum geben – das ist es, was ich als „Bildschirmarbeiter“ am Wandern liebe. Am besten geht das da, wo ich nicht zwecks Navigation dann doch wieder ständig aufs Handy schauen muss – also dort, wo ich mich von selbst auskenne oder auf einem gut ausgeschilderten Wanderweg.







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