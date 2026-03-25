Für noch mehr Attraktivität Wie Hövels seinen Kinderspielplatz aufwerten will Elmar Hering 25.03.2026, 14:00 Uhr

i Der mitten in Niederhövels gelegene Spielplatz soll ein wenig aufgewertet werden. Elmar Hering

Attraktive Kinderspielplätze sind ein Aushängeschild jeder Gemeinde. Jeder Euro und jede Stunde Eigenleistung sind hier gut angelegt. Momentan reifen in Hövels Pläne, die sogar über den Spielplatz hinausgehen.

Schon vor rund 28 Jahren hat die Ortsgemeinde Hövels in ihrem nach wie vor bestehenden Dorferneuerungsplan eine Aufwertung des Spielplatzes ins Auge gefasst. Jetzt nimmt die Gemeinde einen neuen Anlauf. Wenn es gut läuft, könnte dieses Projekt Impulsgeber für eine neue Dorfmoderation sein.







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