Für noch mehr Attraktivität
Wie Hövels seinen Kinderspielplatz aufwerten will
Der mitten in Niederhövels gelegene Spielplatz soll ein wenig aufgewertet werden.
Der mitten in Niederhövels gelegene Spielplatz soll ein wenig aufgewertet werden.
Elmar Hering

Attraktive Kinderspielplätze sind ein Aushängeschild jeder Gemeinde. Jeder Euro und jede Stunde Eigenleistung sind hier gut angelegt. Momentan reifen in Hövels Pläne, die sogar über den Spielplatz hinausgehen.

Lesezeit 1 Minute
Schon vor rund 28 Jahren hat die Ortsgemeinde Hövels in ihrem nach wie vor bestehenden Dorferneuerungsplan eine Aufwertung des Spielplatzes ins Auge gefasst. Jetzt nimmt die Gemeinde einen neuen Anlauf. Wenn es gut läuft, könnte dieses Projekt Impulsgeber für eine neue Dorfmoderation sein.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren