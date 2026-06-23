Zeit des Wandels im Hüttenhaus Wie Herdorf aus seiner Geschichte Profit schlägt Daniel-D. Pirker 23.06.2026, 20:30 Uhr

i Ein Foto des deutschen Porträtfotografen August Sander - vor eine Porträtserie des Leipziger Künstlers Albrecht Tübke in der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in Leipzig gehalten. Peter Endig. picture-alliance/ dpa

Neuer Restaurant-Pächter, die Nachbildung eines San-Fernando-Fördergerüsts und die Aufwertung des Casinos: Im und um das Herdorfer Hüttenhaus ist viel in Bewegung – doch was hat das mit einem der weltweit berühmtesten Fotografen zu tun?

Zeiten des Umbruchs im und um das Herdorfer Hüttenhaus: In wenigen Tagen, am 1. Juli, öffnet bereits das Restaurant in der guten Stube des Städtchen nach Jahren des Leerstands seine Türen wieder unter der altbekannten Führung der Familie Shabanaj. Und dann wird es nicht mehr lange dauern, bis der Ausblick vom Biergarten des Restaurants aus merklich aufgewertet wird.







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