Zeit des Wandels im Hüttenhaus
Wie Herdorf aus seiner Geschichte Profit schlägt
Ein Foto des deutschen Porträtfotografen August Sander - vor eine Porträtserie des Leipziger Künstlers Albrecht Tübke in der Hoc
Ein Foto des deutschen Porträtfotografen August Sander - vor eine Porträtserie des Leipziger Künstlers Albrecht Tübke in der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in Leipzig gehalten.
Peter Endig. picture-alliance/ dpa

Neuer Restaurant-Pächter, die Nachbildung eines San-Fernando-Fördergerüsts und die Aufwertung des Casinos: Im und um das Herdorfer Hüttenhaus ist viel in Bewegung – doch was hat das mit einem der weltweit berühmtesten Fotografen zu tun?

Lesezeit 2 Minuten
Zeiten des Umbruchs im und um das Herdorfer Hüttenhaus: In wenigen Tagen, am 1. Juli, öffnet bereits das Restaurant in der guten Stube des Städtchen nach Jahren des Leerstands seine Türen wieder unter der altbekannten Führung der Familie Shabanaj. Und dann wird es nicht mehr lange dauern, bis der Ausblick vom Biergarten des Restaurants aus merklich aufgewertet wird.

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